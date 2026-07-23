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ORIOLO: SAGRA DELL’OLIO BOLLENTE – 25 E 26 LUGLIO 2026

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Dal profilo Facebook del comune di Oriolo

Torna la Sagra dell’Olio Bollente, un fine settimana che unisce il gusto, il divertimento e una nobile causa di solidarietà. L’evento, organizzato dall’associazione Noi e Marianna, si terrà sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 nella splendida cornice del Parco di Villa Altieri.
Durante le due giornate, avremo la possibilità di godere di un ricco stand gastronomico e partecipare a spettacoli, attività di animazione e laboratori dedicati ai bambini.
La partecipazione a questa manifestazione rappresenta anche un importante gesto di generosità: l’intero ricavato dell’iniziativa sarà infatti totalmente destinato a sostenere il mantenimento della casa di accoglienza Marianna a Rancagua, in Cile.
Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme un momento di festa, comunità e grande valore sociale
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