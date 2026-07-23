Dal profilo Facebook del comune di Oriolo

Torna la Sagra dell’Olio Bollente, un fine settimana che unisce il gusto, il divertimento e una nobile causa di solidarietà. L’evento, organizzato dall’associazione Noi e Marianna, si terrà sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 nella splendida cornice del Parco di Villa Altieri.