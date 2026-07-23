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Storie dal Patrimonio – Quinto appuntamento: “Abitare, spostarsi, pregare e morire a Manziana tra età etrusca e romana”

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Dal profilo Facebook del Comune di Manziana

Attraverso le più recenti conoscenze archeologiche, l’incontro offrirà uno sguardo sulla vita quotidiana nell’antica Manziana: dagli insediamenti alle vie di comunicazione, dai luoghi di culto alle pratiche funerarie, per comprendere come il nostro territorio si sia evoluto nel corso dei secoli e quali tracce di quel passato siano ancora oggi leggibili.
Aula Consiliare – Largo G. Fara, Manziana
Sabato 25 luglio, ore 18:00
Ingresso libero fino a esaurimento posti
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