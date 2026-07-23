Dal profilo Facebook del Comune di Manziana

Attraverso le più recenti conoscenze archeologiche, l’incontro offrirà uno sguardo sulla vita quotidiana nell’antica Manziana: dagli insediamenti alle vie di comunicazione, dai luoghi di culto alle pratiche funerarie, per comprendere come il nostro territorio si sia evoluto nel corso dei secoli e quali tracce di quel passato siano ancora oggi leggibili.