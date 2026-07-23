Dal profilo Facebook del Comune di Trevignano

Il 25 luglio è la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento. Si tratta di un’iniziativa dell’OMS che segue la Risoluzione dell’ONU dell’aprile 2021 e che mira a evidenziare il tragico e profondo impatto dell’annegamento e a offrire strategie di prevenzione salvavita.

Per il terzo anno, Trevignano Romano insieme a tutte le località, aderisce alla campagna “Bandiera Blu: al mare in sicurezza” dedicando la giornata del 25 luglio alla sensibilizzazione e all’informazione sulla necessità di prevenire annegamenti, attraverso incontri con istituzioni e operatori, dimostrazioni sulla sicurezza in spiaggia e sul primo soccorso, laboratori per i bambini.

dalle ore 8,00 alle 13,00 – SPIAGGE SERENE: Professionisti sanitari e studenti dei Corsi di Laurea in Infermieristica per promuovere la prevenzione, i corretti stili di vita e la cultura del primo soccorso. Sarà possibile assistere e partecipare alle dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e disostruzione delle vie aeree;