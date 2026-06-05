Dal Profilo Facebook del Comune di Canale Monterano
Sabato 6 giugno, alle ore 18:30, presso la Chiesa di San Rocco nel cuore dell’antica Monterano, torna il teatro con lo spettacolo “EMMA B. VEDOVA GIOCASTA” , interpretato da Tiziana Biscontini con la regia di Fausto Cassi.
Nell’ambito del ricco cartellone di eventi “Monterano Vive”, inserito nel progetto “Monterano terra di Cinema: là dove nascono i sogni” cofinanziato dalla Regione Lazio, lo spettacolo si pone come un momento introspettivo di riflessione sul rapporto profondo e travagliato tra una madre e un figlio, tra delirio e ossessione, tra presente, passato e un futuro che sembra non arrivare mai.
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