Comunicato stampa

– EVENTO SPECIALE DOMENICA 5 LUGLIO

Domenica 5 luglio l’Arena Palma di Trevignano Romano ospita una serata speciale dedicata alla musica e al cinema con protagonisti Cesare Dell’Anna, tra i più originali trombettisti e compositori della scena italiana contemporanea, e Daniele Cini, regista e autore del documentario Giro di Banda che descrive proprio il percorso umano e artistico di Cesare Dell’Anna in un continuum senza soluzione di continuità.

La serata prenderà il via alle 20.00 con il concerto del Cesare Dell’Anna Trio, formazione con cui il musicista salentino continua il percorso artistico raccontato nel film, affiancato dallo storico collaboratore Stefano Valenzano al basso e da Giuseppe Oliveto a trombone e fisarmonica. Un progetto che intreccia la tradizione bandistica salentina con jazz, sonorità balcaniche e mediterranee, dando vita a un’esperienza musicale intensa e coinvolgente.

Al termine del concerto e prima della proiezione il pubblico potrà incontrare il regista Daniele Cini autore di Giro di Banda, documentario presentato in anteprima mondiale al FIPADOC 2025 e successivamente al Bif&st di Bari. Il film segue da vicino il percorso umano e artistico di Cesare Dell’Anna, raccontando la storia di un musicista che ha scelto di trasformare la tradizione in continua ricerca, fondendo linguaggi musicali, culture e territori senza mai rinunciare alla propria indipendenza.

Girato tra il Salento, l’Albania Hotel e i luoghi della tournée del musicista, Giro di Banda restituisce il ritratto di un artista capace di fare della libertà creativa una scelta di vita. La tromba di Dell’Anna diventa il filo conduttore di un viaggio in cui la musica popolare incontra il jazz, il Mediterraneo e il mondo circense, dando forma a un racconto che supera i confini del documentario musicale per riflettere sul rapporto tra identità, appartenenza e innovazione.

L’appuntamento offre così l’occasione di vivere in un’unica serata due esperienze complementari: l’energia del concerto dal vivo e il racconto cinematografico che ne svela il percorso umano e creativo, alla presenza dei due protagonisti della serata, Cesare Dell’Anna e Daniele Cini.

Apertura ore 19.30

Concerto: Ore 20.00

a seguire proiezione ed incontro con il regista

Ingresso €10.00

Arena Palma – Via della Rocca 2 – Trevignano Romano

Info e Prevendite: www.cinemapalma.com