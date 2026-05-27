Comunicato stampa

“Esprimo le mie più sincere congratulazioni ad Angelo Pizzigallo per il successo elettorale conseguito e per la riconferma alla guida del Comune di Anguillara Sabazia.

Il consenso ottenuto rappresenta un significativo segnale di fiducia da parte dei cittadini nei confronti del lavoro svolto e del percorso amministrativo portato avanti in questi anni.

A Pizzigallo rivolgo i miei più sentiti auguri di buon lavoro per il nuovo mandato, con l’auspicio che possa continuare ad operare nell’interesse della comunità, affrontando con impegno e responsabilità le sfide future della città.

Complimenti a Paola Fiorucci per l’ottimo risultato conseguito in termini di preferenze, che testimonia un importante riconoscimento personale e politico da parte dell’elettorato e conferma il suo radicamento sul territorio.

Sono certo che, attraverso il dialogo istituzionale e la collaborazione tra amministrazioni, sarà possibile contribuire ulteriormente alla crescita e allo sviluppo del territorio.”

E’ quanto dichiara Mario Luciano Crea, capogruppo della Lista Civica Rocca in Consiglio Regionale del Lazio.