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ANGUILLARA SABAZIA: CONGRATULAZIONI A PIZZIGALLO PER LA RICONFERMA E A FIORUCCI PER LO STRAORDINARIO RISULTATO ELETTORALE

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regione lazio

Comunicato stampa

“Esprimo le mie più sincere congratulazioni ad Angelo Pizzigallo per il successo elettorale conseguito e per la riconferma alla guida del Comune di Anguillara Sabazia.
Il consenso ottenuto rappresenta un significativo segnale di fiducia da parte dei cittadini nei confronti del lavoro svolto e del percorso amministrativo portato avanti in questi anni.
A Pizzigallo rivolgo i miei più sentiti auguri di buon lavoro per il nuovo mandato, con l’auspicio che possa continuare ad operare nell’interesse della comunità, affrontando con impegno e responsabilità le sfide future della città.
Complimenti a Paola Fiorucci per l’ottimo risultato conseguito in termini di preferenze, che testimonia un importante riconoscimento personale e politico da parte dell’elettorato e conferma il suo radicamento sul territorio.
Sono certo che, attraverso il dialogo istituzionale e la collaborazione tra amministrazioni, sarà possibile contribuire ulteriormente alla crescita e allo sviluppo del territorio.”
E’ quanto dichiara Mario Luciano Crea, capogruppo della Lista Civica Rocca in Consiglio Regionale del Lazio.
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