Dalla pagina Facebook del Comune
Due giornate dedicate alla fantasia, al teatro, alla musica, ai libri e alla creatività, ispirate al mondo di Gianni Rodari e pensate per grandi e piccoli.
Burattini, laboratori, spettacoli, letture, musica dal vivo, teatro delle ombre, passeggiate animate nel centro del paese: un programma ricchissimo che trasformerà Manziana in un piccolo viaggio tra immaginazione e meraviglia.
30 e 31 maggio
Manziana
Tra gli appuntamenti più attesi:
– spettacoli di burattini e teatro delle ombre
– laboratori creativi per famiglie e bambini
– spazi lettura dedicati a Rodari
– jam session
– attività nel Bosco di Manziana
Per domenica 31 maggio, abbiamo in serbo qualcosa di davvero speciale!
Non perdetevi i nostri aggiornamenti.
Vi aspettiamo