Comunicato stampa

Domenica 10 maggio ci vediamo al Monk insieme al sindaco Roberto Gualtieri per un momento di incontro, ascolto e partecipazione dedicato alla città che vogliamo costruire insieme.

Parteciperò convintamente a questa assemblea che ha l’ambizione di mettere in comune le forze civiche progressiste ecologiste che sostengono il Sindaco Gualtieri.

La nostra città è fatta dalle persone quotidianamente nei quartieri, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle piazze.

Roma sta già cambiando. Ma il cammino è appena iniziato e dobbiamo proseguirlo insieme.

domenica 10 maggio, al Monk, in Via Giuseppe Mirri 35, alle ore 10.00. Ci vediamo con Sindaco Roberto Gualtieri e con chiunque voglia essere protagonista di questa primavera civica, tappa dopo tappa,

Avanti, insieme!

Massimiliano Smeriglio