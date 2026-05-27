Comunicato stampa
Domenica 10 maggio ci vediamo al Monk insieme al sindaco Roberto Gualtieri per un momento di incontro, ascolto e partecipazione dedicato alla città che vogliamo costruire insieme.
Parteciperò convintamente a questa assemblea che ha l’ambizione di mettere in comune le forze civiche progressiste ecologiste che sostengono il Sindaco Gualtieri.
La nostra città è fatta dalle persone quotidianamente nei quartieri, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle piazze.
Roma sta già cambiando. Ma il cammino è appena iniziato e dobbiamo proseguirlo insieme.
Ci vediamo con Sindaco Roberto Gualtieri e con chiunque voglia essere protagonista di questa primavera civica, tappa dopo tappa, domenica 10 maggio, al Monk, in Via Giuseppe Mirri 35, alle ore 10.00.
Avanti, insieme!
Massimiliano Smeriglio