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A TUTTA ROMA! DOMENICA 10 MAGGIO ORE 10.00 AL MONK

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Comunicato stampa

Domenica 10 maggio ci vediamo al Monk insieme al sindaco Roberto Gualtieri per un momento di incontro, ascolto e partecipazione dedicato alla città che vogliamo costruire insieme.

Parteciperò convintamente a questa assemblea che ha l’ambizione di mettere in comune le forze civiche progressiste ecologiste che sostengono il Sindaco Gualtieri.
La nostra città è fatta dalle persone quotidianamente nei quartieri, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle piazze.
Roma sta già cambiando. Ma il cammino è appena iniziato e dobbiamo proseguirlo insieme.
Ci vediamo con Sindaco Roberto Gualtieri e con chiunque voglia essere protagonista di questa primavera civica, tappa dopo tappa, domenica 10 maggio, al Monk, in Via Giuseppe Mirri 35, alle ore 10.00.

 

Avanti, insieme!

Massimiliano Smeriglio

 

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