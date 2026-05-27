Dal profilo Facebook della sindaca di Cerveteri

Riconoscete questo luogo? Per tantissimi anni è stata l’Aula del Consiglio Comunale di Cerveteri, il cuore pulsante delle decisioni della nostra comunità. Poi, con il passaggio alla nuova aula, questo spazio è andato in disuso.

​Ma noi crediamo che nessun luogo della nostra città debba essere abbandonato. Per questo abbiamo dato il via a una totale riqualificazione per restituire questa sala ai cittadini, trasformandola in uno spazio moderno, vivo e aperto al futuro!

​Un intervento importante e a COSTO ZERO per le tasche dei cittadini di Cerveteri: l’opera, del valore di ben 189.000 euro, è infatti interamente finanziata grazie a fondi regionali che siamo riusciti a intercettare.