Dal profilo Facebook della sindaca di Cerveteri
Riconoscete questo luogo? Per tantissimi anni è stata l’Aula del Consiglio Comunale di Cerveteri, il cuore pulsante delle decisioni della nostra comunità. Poi, con il passaggio alla nuova aula, questo spazio è andato in disuso.
Ma noi crediamo che nessun luogo della nostra città debba essere abbandonato. Per questo abbiamo dato il via a una totale riqualificazione per restituire questa sala ai cittadini, trasformandola in uno spazio moderno, vivo e aperto al futuro!
Un intervento importante e a COSTO ZERO per le tasche dei cittadini di Cerveteri: l’opera, del valore di ben 189.000 euro, è infatti interamente finanziata grazie a fondi regionali che siamo riusciti a intercettare.
Ecco cosa nascerà:
Al piano terra: Una bellissima sala conferenze e un’area coworking dedicata a giovani, professionisti e studenti. Uno spazio attrezzato per lavorare, studiare e far nascere nuove idee.
Sul ballatoio (al piano di sopra): Uno spazio interamente dedicato alla promozione turistica e alla valorizzazione del nostro territorio, che ospiterà eventi, mostre e proiezioni.
Cerveteri non si ferma, valorizza la sua storia, attrae investimenti e guarda avanti. I lavori sono ufficialmente iniziati!
Guarda il video per scoprire come cambierà questo spazio!
https://www.facebook.com/reel/1210740264378753