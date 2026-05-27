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Il sindaco di Canale Bettarelli “premiato” al 70° trofeo “Targa Arco Sport Roma ASD” di tiro con l’arco

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medaglia

Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

GRAZIE STEFANO E FORZA FRECCE!
Nel 70° trofeo “Targa Arco Sport Roma ASD” l’ASD Le frecce di Monterano -12161- ha fatto man bassa di premi, con Stefano Bolletta primo nella categoria Master.
Ieri Stefano ha regalato la medaglia vinta domenica al Sindaco Alessandro Bettarelli per “la vicinanza dimostrata alle Frecce in questi anni e le belle parole spese”.
Se è abbastanza usuale che sia il Sindaco a premiare un atleta, è raro che succeda il contrario, perché regalare una medaglia, che è costata preparazione e sacrificio è un bellissimo gesto, non banale, che priva chi la ottiene del meritato riconoscimento. Ecco perché a Stefano il Sindaco e tutta l’Amministrazione comunale vogliono dire semplicemente: GRAZIE.
Chi fa l’amministratore locale vive di gesti e parole e certi gesti rimangono impressi nel cuore.
Grazie Stefano e forza Frecce!
premiazione  spack
team arco
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