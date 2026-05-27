Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

Se è abbastanza usuale che sia il Sindaco a premiare un atleta, è raro che succeda il contrario, perché regalare una medaglia, che è costata preparazione e sacrificio è un bellissimo gesto, non banale, che priva chi la ottiene del meritato riconoscimento. Ecco perché a Stefano il Sindaco e tutta l’Amministrazione comunale vogliono dire semplicemente: GRAZIE.