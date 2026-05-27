Dal profilo Facebook del Comune di Oriolo

Siamo felici di invitarvi a uno speciale aperilibro nella splendida cornice di Villa Altieri.

Protagonista dell’incontro sarà “Wonderful Pasticcino” di Walter Farnetti, una storia ironica, surreale e romantica, ambientata tra cocktail, notti d’estate, incontri imprevedibili e personaggi irresistibili.