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APERILIBRO A VILLA ALTIERI DI ORIOLO, 6 GIUGNO 2026

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oriolo

Dal profilo Facebook del Comune di Oriolo

Siamo felici di invitarvi a uno speciale aperilibro nella splendida cornice di Villa Altieri.
Protagonista dell’incontro sarà “Wonderful Pasticcino” di Walter Farnetti, una storia ironica, surreale e romantica, ambientata tra cocktail, notti d’estate, incontri imprevedibili e personaggi irresistibili.
La presentazione sarà teatralizzata e vedrà dialogare con l’autore Brunella Bassetti, tra letture, divertimento e un immancabile angolo gin tonic!
Appuntamento a Villa Altieri il 6 giugno 2026 alle ore 17:30.
Un pomeriggio dedicato ai libri, alla convivialità e alla magia delle storie da vivere insieme.
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