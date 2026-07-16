Comunicato stampa

Prosegue il programma del Nautilus Festival con uno degli appuntamenti più attesi della rassegna. Sabato 18 luglio, alle ore 21.00, la Cittadella della Musica ospiterà Edoardo Prati, tra i divulgatori culturali più apprezzati della nuova generazione, capace di avvicinare un pubblico sempre più ampio ai grandi temi del pensiero classico.

Nel corso della serata, Prati accompagnerà gli spettatori in un affascinante viaggio tra filosofia, letteratura e storia, dimostrando come le opere e il pensiero dei grandi autori del passato continuino ad offrire strumenti preziosi volti ad interpretare il presente. Grazie ad uno stile diretto, coinvolgente ed accessibile, il divulgatore ha conquistato negli ultimi anni migliaia di giovani, contribuendo a rendere la cultura un’esperienza condivisa e attuale.

L’incontro si inserisce nel cartellone del Nautilus Festival, che propone un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla cultura, alla riflessione e alla divulgazione, confermando Civitavecchia come punto di riferimento per eventi di qualità.

«Edoardo Prati ha il raro pregio di trasferire interesse e passione verso i grandi classici in maniera accessibile e trasversale – dichiara in Sindaco Marco Piendibene -. Se è vero che un classico è un’opera che non invecchia è fondamentale che abbia sempre voci nuove e credibili a raccontarlo».

«Il Nautilus Festival rappresenta una essenziale occasione di crescita culturale e di incontro per la nostra città – dichiara l’Assessora alla Cultura Stefania Tinti –. Ospitare Edoardo Prati significa offrire al pubblico un’esperienza capace di unire approfondimento e divulgazione, rendendo accessibili temi complessi attraverso un linguaggio moderno e coinvolgente. Siamo convinti che la cultura debba saper dialogare con tutti, in particolare con le nuove generazioni, e appuntamenti come questo testimoniano la qualità del percorso che il Nautilus Festival sta costruendo.»

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare ad una serata che promette di coniugare conoscenza, emozione e confronto in uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina.