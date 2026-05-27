Campionati Nazionali di Imprenditorialità 2026 di Junior Achievement Italia e High-level event European Alliance for Apprenticeships (EAfA)

Comunicato stampa

Conferenza stampa di presentazione

4 giugno 2026 ore 17.00

Sala Di Liegro – Palazzo Valentini, Via IV Novembre 119/a, Roma

27 maggio 2026 – Ogni anno oltre 6.000 studenti e studentesse delle scuole secondarie di tutta Italia danno vita ad una mini-impresa, ideandola, costituendola e portandola sul mercato. Il 4 e 5 giugno, per la prima volta a Roma, si sfidano nella finale nazionale dei Campionati di Imprenditorialità di Junior Achievement Italia, organizzati in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Quest’anno l’appuntamento acquisisce una dimensione inedita: i Campionati si svolgono in stretta integrazione con l’High-level event della European Alliance for Apprenticeships (EAfA) – Community of Regions and Cities, promosso dalla Commissione europea – DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione.

Investire nelle competenze e nello spirito d’impresa dei giovani.

Questo il messaggio con cui si dà il via alle due iniziative, i Campionati nazionali di Imprenditorialità 2026 e l’High-level event dell’EAfA, con la Conferenza Stampa del 4 giugno.

Una priorità che assume dunque una dimensione più ampia, parte di un impegno condiviso tra istituzioni nazionali ed europee per il futuro delle nuove generazioni.

In questa occasione saranno inoltre presentati i risultati della ricerca sul rapporto tra formazione e spirito d’impresa nelle nuove generazioni, realizzata da SWG per Junior Achievement Italia.

L’edizione 2026 è organizzata grazie al supporto della Città metropolitana di Roma Capitale e con il patrocinio di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale, dell’Università degli Studi Roma Tre e di Unioncamere.

Intervengono:

Mario Nava , Direttore generale, Direzione generale per l’occupazione, gli affari sociali e l’Inclusione della Commissione Europea ;

, Direttore generale, Direzione generale per l’occupazione, gli affari sociali e l’Inclusione della ; Rappresentante del Ministero dell’Istruzione e del Merito ;

; Alessandro Gaetani , Dirigente Divisione V, Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all’occupazione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ;

, Dirigente Divisione V, Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all’occupazione, ; Daniele Parrucci , Consigliere capitolino, Consigliere Delegato alla Città Metropolitana di Roma Capitale per l’Edilizia Scolastica, Impiantistica Sportiva e Politiche della Formazione ;

, Consigliere capitolino, ; Anna Gionfriddo , Presidente, Junior Achievement Italia ;

, Presidente, ; Filippo Giordano, Presidente Comitato Scientifico, Junior Achievement Italia, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne, Università LUMSA.

Programma

ore 17.00 Conferenza stampa, Sala Di Liegro

ore 18.30 Aperitivo, terrazza Palazzo Valentini

Il 5 giugno, dalle ore 09.00 alle ore 17.00, presso il Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre (Ex Mattatoio), si svolgeranno l’High-level event della European Alliance for Apprenticeships e la finale dei Campionati nazionali di imprenditorialità con la fiera espositiva delle mini-imprese, i pitch delle 14 finaliste e le premiazioni.

È prevista la partecipazione del Sindaco di Roma e della Città metropolitana di Roma Capitale, Roberto Gualtieri.

I lavori sono aperti a ospiti istituzionali, partner e stampa accreditata.