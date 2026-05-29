Dal profilo Facebook di Michele Cardona
Questa mattina passando davanti al Palazzo Baronale pensavo che sedere in consiglio comunale, seppur nei banchi dell’opposizione, è stato un Onore. Tutti i consiglieri di minoranza, avranno un compito arduo, faticoso ma entusiasmante (io per lo meno lo ho vissuto così). A loro un augurio speciale!!
Iris Isidori avrà l’importante compito di raccogliere e rendere efficaci tutte le idee messe in campo dalla Lista Civica Anguillara, sono certo che lo farà con cura e pervicacia.
Spero di veder convocare presto la prima seduta, mi accomoderò tra il pubblico per ascoltare gli interventi di nuovi e veterani consiglieri e i propositi di chi è stato scelto dai cittadini.
Merita una piccola analisi quanto emerso lunedì dalle urne. Un risultato tanto evidente consegna nella nuova maggioranza una grande responsabilità, quella di comporre una squadra che sia in grado di proseguire e addirittura rilanciare, l’azione amministrativa. Non ci sono dubbi che una compagine che si allarga, proseguendo nel suo mandato, possa e debba essere immediatamente operativa. Questo soprattutto appena costituita la nuova giunta che, viste le chiare indicazioni date dagli elettori anche in termini di preferenze, mi auguro sarà reattiva e pronta per l’avvio della stagione turistica