Dal profilo Facebook di Michele Cardona

Questa mattina passando davanti al Palazzo Baronale pensavo che sedere in consiglio comunale, seppur nei banchi dell’opposizione, è stato un Onore. Tutti i consiglieri di minoranza, avranno un compito arduo, faticoso ma entusiasmante (io per lo meno lo ho vissuto così). A loro un augurio speciale!! Iris Isidori avrà l’importante compito di raccogliere e rendere efficaci tutte le idee messe in campo dalla Lista Civica Anguillara avrà l’importante compito di raccogliere e rendere efficaci tutte le idee messe in campo dalla, sono certo che lo farà con cura e pervicacia.

Spero di veder convocare presto la prima seduta, mi accomoderò tra il pubblico per ascoltare gli interventi di nuovi e veterani consiglieri e i propositi di chi è stato scelto dai cittadini.