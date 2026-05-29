È questo il cuore del Progetto di Vita: mettere al centro la persona, creando reti, strumenti e interventi coordinati capaci di accompagnarla verso maggiore autonomia, inclusione e qualità della vita.

Nasce così il percorso “Il Progetto di Vita – Percorsi di autonomia costruiti insieme”, un momento di confronto e formazione dedicato ai temi della disabilità e della non autosufficienza, rivolto agli operatori dei Comuni, del Consorzio, dei servizi territoriali, del mondo dell’istruzione e del terzo settore.

Tre appuntamenti per approfondire la riforma sulla disabilità, il Progetto di Vita e gli strumenti necessari per costruire interventi realmente integrati e personalizzati, mettendo in rete istituzioni, servizi e comunità.

Manziana – 9 giugno Bracciano – 18 giugno Trevignano Romano – 30 giugno

Ore 9:00 – 13:00

Perché i percorsi di autonomia si costruiscono insieme.