Dal profilo Facebook del comune di Trevignano
Ogni persona ha diritto a costruire il proprio futuro, attraverso un percorso personalizzato che tenga conto dei suoi bisogni, desideri, capacità e obiettivi di vita.
È questo il cuore del Progetto di Vita: mettere al centro la persona, creando reti, strumenti e interventi coordinati capaci di accompagnarla verso maggiore autonomia, inclusione e qualità della vita.
Nasce così il percorso “Il Progetto di Vita – Percorsi di autonomia costruiti insieme”, un momento di confronto e formazione dedicato ai temi della disabilità e della non autosufficienza, rivolto agli operatori dei Comuni, del Consorzio, dei servizi territoriali, del mondo dell’istruzione e del terzo settore.
Tre appuntamenti per approfondire la riforma sulla disabilità, il Progetto di Vita e gli strumenti necessari per costruire interventi realmente integrati e personalizzati, mettendo in rete istituzioni, servizi e comunità.
Manziana – 9 giugno
Bracciano – 18 giugno
Trevignano Romano – 30 giugno
Ore 9:00 – 13:00
Perché i percorsi di autonomia si costruiscono insieme.
Evento in fase di accreditamento per il riconoscimento dei crediti formativi alle/agli assistenti sociali