Dal profilo Facebook del Comune di Manziana
La musica incontra la natura in uno dei luoghi più suggestivi di Manziana.
Domenica 31 maggio alle ore 18:30, il Bosco Macchia Grande farà da cornice a un concerto speciale dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Santa Cecilia”, diretta dal Maestro Emanuele Stracchi. Un viaggio musicale tra le opere di Mozart, Verdi, Morricone e Piazzolla, immersi nei colori e nei suoni del bosco al tramonto.
Un appuntamento ormai atteso che torna anche quest’anno all’interno del programma de “Il viaggio fantastico di Rodari”, per vivere insieme un’esperienza dove arte, cultura e natura si incontrano in perfetta armonia.
Domenica 31 maggio
Ore 18:30
Fontanile di Mezza Macchia – Bosco Macchia Grande, Manziana
Ingresso libero
Portate una coperta, lasciatevi alle spalle la fretta e concedetevi una serata di grande musica sotto il cielo del bosco.
Informazioni utili
Parcheggio disponibile presso l’Area Artigianale di Manziana.
Dalle ore 17:30, presso l’ingresso del bosco in località Colonie, sarà attivo un servizio navetta gratuito a cura del Comune di Manziana e della Protezione Civile La Fiora per raggiungere il luogo del concerto. Per chi lo desidera, resta comunque consigliata la piacevole passeggiata nel bosco.
Il trasporto delle persone con disabilità sarà garantito grazie alla collaborazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Manziana.