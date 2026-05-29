Dal profilo Facebook del Comune di Manziana

Domenica 31 maggio alle ore 18:30, il Bosco Macchia Grande farà da cornice a un concerto speciale dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Santa Cecilia”, diretta dal Maestro Emanuele Stracchi. Un viaggio musicale tra le opere di Mozart, Verdi, Morricone e Piazzolla, immersi nei colori e nei suoni del bosco al tramonto.