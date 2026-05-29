Dal profilo Facebook del comune di Oriolo
Nonostante il grande caldo, il pomeriggio ha visto una partecipazione numerosa e piena di entusiasmo da parte di bambini, famiglie e cittadini.
I bambini hanno potuto vivere e sperimentare uno spazio pensato per loro, secondo il progetto “La città dei Bambini e delle Bambine”: un luogo sicuro e accogliente dove incontrarsi, giocare e stare insieme all’uscita da scuola.
Hanno realizzato un coloratissimo murales, partecipato alle attività e ai giochi organizzati, e assistito a uno spettacolo di magia e bolle che li ha resi felici, curiosi e spensierati.
È stato anche un bellissimo momento di condivisione, inclusione e confronto culturale, grazie alla presenza di Arci Solidarietà e di tante famiglie straniere che vivono nella nostra comunità, che hanno partecipato con entusiasmo contribuendo a rendere il pomeriggio ancora più ricco e significativo.
Crediamo fortemente in questo percorso: è un processo lungo, che richiede ascolto, attenzione, partecipazione e rispetto di tutte le considerazioni del caso, ma continueremo a sperimentare e a costruire occasioni di comunità dedicate ai più piccoli.
Un grazie speciale ai nostri collaboratori Arci, Street for Kids, agli instancabili Genitori in Azione e ad Acor, che ha preparato una merenda buonissima e golosa per grandi e piccini.
Un sentito ringraziamento anche alle insegnanti e alla dirigente scolastica per aver accolto e sostenuto la proposta del progetto, coinvolgendo i bambini durante le attività scolastiche e contribuendo a renderli protagonisti di questo bellissimo percorso.
Infine, un grande grazie alle nostre due dipendenti comunali che si occupano di scuola, cultura e sociale, che hanno ideato il progetto seguendo le indicazioni regionali e hanno collaborato concretamente all’allestimento del piazzale dedicato ai bambini.
Un ringraziamento speciale anche a Pino Pesci per i bellissimi scatti che hanno raccontato e immortalato questa splendida giornata di festa e comunità.
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo pomeriggio così speciale per la nostra comunità!