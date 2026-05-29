Dal profilo Facebook del comune di Oriolo

Nonostante il grande caldo, il pomeriggio ha visto una partecipazione numerosa e piena di entusiasmo da parte di bambini, famiglie e cittadini.

I bambini hanno potuto vivere e sperimentare uno spazio pensato per loro, secondo il progetto “La città dei Bambini e delle Bambine”: un luogo sicuro e accogliente dove incontrarsi, giocare e stare insieme all’uscita da scuola.

Hanno realizzato un coloratissimo murales, partecipato alle attività e ai giochi organizzati, e assistito a uno spettacolo di magia e bolle che li ha resi felici, curiosi e spensierati.

È stato anche un bellissimo momento di condivisione, inclusione e confronto culturale, grazie alla presenza di Arci Solidarietà e di tante famiglie straniere che vivono nella nostra comunità, che hanno partecipato con entusiasmo contribuendo a rendere il pomeriggio ancora più ricco e significativo.