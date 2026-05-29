Dal profilo Facebook del comune di Vejano
Il Comune di Vejano ha inaugurato il cartello realizzato dai bambini della Scuola dell’Infanzia di Vejano, a conclusione del progetto di educazione stradale “On the Road”.
Un momento emozionante e partecipato che ha visto protagonisti i più piccoli, autori di un messaggio semplice ma fondamentale:
“In questo paese i bambini giocano ancora per strada”.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la sicurezza stradale, il rispetto delle regole e i valori della cittadinanza attiva, attraverso il coinvolgimento diretto dei bambini e delle loro famiglie.
Un ringraziamento speciale va agli alunni, agli insegnanti, alla Polizia Locale e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, trasformando un’attività educativa in un bellissimo messaggio per tutta la comunità.
Piccoli gesti, grandi insegnamenti.
Perché educare al rispetto della strada significa costruire il futuro della nostra comunità.