Comunicato stampa

TROPPO VENTO, GARE RINVIATE

L’attesa è andata delusa e la Coppa Italia di windsurf, può attendere. Quanto meno fino a domani quando le condizioni meteo dovrebbero volgere al meglio e permettere lo svolgimento regolare delle regate. Sotto gli occhi di Alessandra Sensini, si consuma una giornata anomala. Vento di 20/25 nodi sul lago Bracciano, ed una carica elettromatetica che si intravedeva in lontanza che ha indotto a non rischiare e fatto chiudere anzitempo la contesta. Eppure, la giornata era iniziata nel migliore dei modi, con un sole caldo a baciare le rive del lago e i partecipanti vogliosi di mettersi in mostra.

Una Coppa Italia da record, con la bellezza di 187 regatanti la gara, tra cui 32 kids, 18 experience, 77 junior e 51 IQ. Ma al Planetsail non avevano fatto i conti con la natura che ha preso il soprav…vento e disegnato una giornata senza lampi, quelli agonistici. Gli unici a sorridere, sono stati i kids che sono regolarmente scesi in acqua per il raduno nazionale e pronti per le gare che si metteranno in moto già da domani mattina, con l’avversario più tosto da battere rappresentato da un avversario scomodo e inatteso. Domani si torna in acqua a partire dalle ore 11.