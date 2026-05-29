Dal profilo Facebook del Comune di Canale Monterano

Nel laboratorio condotto dalle volontarie del Comitato Provinciale Unicef di Viterbo, i bambini delle scuole di Canale e Montevirginio insieme ai loro docenti, hanno realizzato lavori a tema e adottato le bellissime Pigotte, per una festa che ha portato a raccogliere fondi per l’Unicef.

L’Amministrazione Comunale, presente con il Sindaco Alessandro Bettarelli, ha ringraziato tutti i partecipanti, la Presidentessa del Comitato provinciale Unicef di Viterbo, le maestre Rossella e Donatella e tutti gli insegnanti coinvolti, Pro-Loco, Contrade, Centro Anziani e i tanti genitori che adottando una Pigotta hanno dato un chiaro segno di solidarietà della Comunità canalese ai diritti dei bambini di tutto il mondo.