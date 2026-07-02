Riceviamo e pubblichiamo

Si svolgerà il 10 luglio, dalle ore 10, presso l’Aula Fregosi di Palazzo Valentini, l’evento formativo “Le famiglie nel Lazio tra diritto e innovazione. La famiglia che sostiene e che si prende cura” organizzato dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dall’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio.

Un momento di confronto fondamentale sulla complessità del lavoro degli operatori sociali con le famiglie oggi, alla luce dei mutamenti che si sono verificati sia a livello sociale, psicologico, culturale che economico e giuridico, con focus specifici affrontati dalle varie personalità presenti.

Dopo i saluti istituzionali della Consigliera delegata alle Pari Opportunità, Politiche Sociali e Cultura della Città metropolitana di Roma Capitale, Tiziana Biolghini, gli interventi previsti si focalizzeranno su:

-Il ruolo degli Assistenti Sociali con Paola Capoleva- Vicepresidente Ordine Assistenti Sociali del Lazio

-La tutela dei minori in Tribunale con Andrea Calice -Procuratore Capo Tribunale di Tivoli

-Il punto di vista degli psicologi con Vera Cuzzocrea – Vicepresidente Ordine psicologi

del Lazio

-Il minore nei casi di violenza di genere con Carla Centioni – Presidente “Ponte Donna”

-I progetti innovativi sul territorio con Maurizio Ferraro – Presidente Cooperativa Garibaldi

Il secondo panel sarà dedicato ad un momento di dibattito con le varie Associazioni attive nel campo che prenderanno la parola.