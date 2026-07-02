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Anguillara Sabazia: dobbiamo fare i conti con un clima capace di cambiare

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Maltempo Anguillara

Riceviamo e pubblichiamo

Dobbiamo fare i conti con un clima capace di cambiare in pochi secondi e con fenomeni che io, per lo meno in 47 anni, non avevo mai visto con tutta questa frequenza.

Questa mattina alle 5.45 qualcosa di molto simile ad una tromba d’aria, ha investito Anguillara Sabazia ed il lago di Bracciano. Sono cadute piante e volati tetti. Occorre ripensare alcune strategie e difenderci con la prevenzione per proteggere le persone.

Michele Cardone

Progetto Civico Italia – Comitato Lago di Bracciano

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