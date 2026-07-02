Gruppo Donatori Sangue Francesco Olgiati, Bonetti confermato presidente

Bilancio solido e nuove sfide per il triennio 2026-2029.

L’assemblea dei soci del Gruppo Donatori Sangue Francesco Olgiati ODV, riunitasi l’8 giugno presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, ha rinnovato le cariche associative per il triennio 2026-2029, confermando alla presidenza Giovanni Bonetti, alla guida dell’associazione dal 2019.

Accanto al presidente sono stati confermati Maria Ferrara nel ruolo di vicepresidente e Marco Giovanni Castana come segretario. Del nuovo Consiglio Direttivo fanno inoltre parte Raffaele Tartaglione, direttore sanitario, Nicola Piccirillo, direttore della UOC di Emotrasfusione del Policlinico Gemelli, Gennaro Esposito, Giovanni Bernabei, Priscilla Marini Bettolo Marconi, Flavia Bartolucci, Giuseppe Briscese, Federica Finetti, Maria Grazia Iadarola, Caterina Giovanna Valentini e Walter Feliciani, unica nuova presenza all’interno dell’organismo direttivo.

Il rinnovo delle cariche è arrivato al termine di un’assemblea particolarmente significativa, che ha approvato il rendiconto economico 2025 e confermato la solidità gestionale dell’associazione. Un risultato sostenuto anche dai numeri dell’attività: il Gruppo Donatori Sangue Francesco Olgiati ODV ha infatti chiuso il 2025 con un incremento del 10,8% delle donazioni rispetto all’anno precedente, confermando il proprio ruolo di riferimento nella promozione della cultura del dono a sostegno del Policlinico Gemelli.

Nel corso dell’assemblea sono stati inoltre approvati i principali programmi associativi per il 2026, dal sostegno alle iniziative territoriali alle attività rivolte ai giovani. Tra queste, la terza edizione di EMATRIDUUM, il progetto sviluppato con gli studenti di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che, attraverso momenti formativi, laboratori interattivi e attività di sensibilizzazione, ha favorito l’avvicinamento di nuovi donatori al Centro Trasfusionale del Gemelli.

Particolare rilievo assume anche il sostegno garantito dal Gruppo alla nuova campagna di comunicazione del Policlinico Gemelli “Rimetti in circolo la vita”, che prenderà il via il 15 giugno in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. Un’iniziativa che punta a promuovere la donazione attraverso un messaggio positivo e partecipativo, resa possibile anche grazie al contributo determinante dell’associazione.

«La fiducia che l’assemblea ha voluto rinnovare all’intero gruppo dirigente rappresenta per noi una grande responsabilità – dichiara il presidente Giovanni Bonetti –. I risultati raggiunti nel 2025 dimostrano che il lavoro svolto in questi anni sta producendo effetti concreti. Continueremo a investire nella sensibilizzazione, nel coinvolgimento delle nuove generazioni e nel rafforzamento della collaborazione con il Policlinico Gemelli e con tutte le realtà del territorio che condividono i valori della solidarietà e del dono. La crescita delle donazioni è il segnale più evidente che questa strada è quella giusta».