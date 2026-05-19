Dal profilo Facebook del Comune di Bracciano
𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗹𝘂𝗱𝗶𝗰𝗼-𝗿𝗶𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à
Il Comune di Bracciano promuove e finanzia i 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗲 𝗹𝘂𝗱𝗶𝗰𝗼-𝗿𝗶𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗶, pensati per dare continuità ai percorsi socio-educativi dei minori con disabilità e sostenere le famiglie durante il periodo estivo.
Un’esperienza di gioco, socializzazione, attività all’aperto, laboratori creativi e momenti di condivisione, perché l’estate sia davvero un tempo accessibile, inclusivo e aperto a tutte e tutti.
𝗔 𝗰𝗵𝗶 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗿𝗶𝘃𝗼𝗹𝘁𝗶
Ai minori residenti nel Comune di Bracciano, con disabilità certificata, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼
Dal 22 giugno al 31 luglio 2026
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 15.00.
𝗗𝗼𝘃𝗲
Prevalentemente all’aperto, presso il lago di Bracciano. In caso di necessità, alcune attività potranno svolgersi presso il Centro Civico Comunale.
𝗗𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗲
Le domande dovranno essere presentate entro le 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟮.𝟬𝟬 𝗱𝗲𝗹 𝟳 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲.
𝗜𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗲 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲
Il 𝟮𝟴 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟳.𝟬𝟬, presso l’𝗔𝘂𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲, si terrà un incontro per la presentazione del progetto e la progettazione condivisa delle attività laboratoriali.
Sono gradite osservazioni e proposte sulle attività laboratoriali.
L’𝗮𝘃𝘃𝗶𝘀𝗼 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼, il 𝗺𝗼𝗱𝘂𝗹𝗼 𝗱𝗶 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮 e il 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Bracciano: