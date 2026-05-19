Dal profilo Facebook del Comune di Bracciano

Il Comune di Bracciano promuove e finanzia i 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗲 𝗹𝘂𝗱𝗶𝗰𝗼-𝗿𝗶𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗶, pensati per dare continuità ai percorsi socio-educativi dei minori con disabilità e sostenere le famiglie durante il periodo estivo.

Un’esperienza di gioco, socializzazione, attività all’aperto, laboratori creativi e momenti di condivisione, perché l’estate sia davvero un tempo accessibile, inclusivo e aperto a tutte e tutti.