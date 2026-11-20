Comunicato stampa

ROMA, 20 novembre 2026 – Oggi, in occasione dello sciopero studentesco internazionale e dello sciopero generale, migliaia di studenti e studentesse scendono in piazza in tutto il Lazio, da Roma alle province di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti, per difendere la scuola pubblica, contrastare il carovita e opporsi alla svolta bellicistica del governo.

Contro edifici scolastici fatiscenti, riforme che aziendalizzano la didattica e un caro-scuola che trasforma lo studio in un privilegio per pochi, il sindacato studentesco mobilita le piazze al fianco di lavoratori e lavoratrici. Al centro della protesta c’è il rifiuto di un’economia di guerra che dirotta miliardi verso il riarmo, sottraendo fondi indispensabili a istruzione, trasporti e welfare.

«Oggi siamo in piazza in tutta la regione accanto al mondo del lavoro perché il nostro futuro passa dalla giustizia sociale e dalla pace» spiega Simone Montori, coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio. «Mentre il governo taglia sulla scuola pubblica e lascia che il carovita pesi su studenti e famiglie, trova miliardi per la corsa alle armi. Pretendiamo investimenti reali per la sicurezza degli istituti, la gratuità dello studio e un modello di società basato sui diritti, non sulla guerra».