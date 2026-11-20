Comunicato stampa

Il 12 novembre si è aperto, presso l’Ospedale Spallanzani, il primo ambulatorio romano di Emergency (che ne ha molti altri sparsi in vari posti d’Italia). Se leggete bene il volantino, vedrete che 1) è libero e gratuito; 2) non chiede i documenti, anzi aiuta chi è in difficoltà, per lingua o fragilità varie, a farli nei vari uffici dove serve andare; 3) ha orari molto comodi (9-17,30 tutti i giorni feriali, venerdì chiude 2 ore prima), quali nessun ambulatorio delle ASL riesce ad avere per questo tipo di servizi; 4) offre servizi di medicina di base o infermieristica a chiunque ne necessiti, ma invia anche ai servizi specialistici del SSN, fra poco potrà prescrivere farmaci o analisi, offre servizi socio-assistenziali. In ambulatorio sono sempre presenti o il medico o l’infermiere specializzato, più uno o due mediatori linguistico-culturali (poi ci siamo noi volontari che ci occupiamo della prima accoglienza). Naturalmente non risolve tutto… ma può aiutare. Quello che vi chiedo è DIFFONDERE IL VOLANTINO OVUNQUE POSSIBILE. Chi può dovrebbe stamparlo, anche in bianco e nero e lasciarne qualche copia nei luoghi frequentati da persone con possibili difficoltà e necessità di aiuto in questo campo.