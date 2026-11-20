Comunicato stampa

“Garantire il diritto alla mobilità anche ai pendolari di Ladispoli e Cerveteri che lavorano durante i fine settimana e nei giorni festivi”.

È questo l’obiettivo della richiesta avanzata da Angelo Bernabei, delegato dal sindaco Alessandro Grando alla tutela dei consumatori del Comune di Ladispoli, rivolta alla Regione Lazio e alle Ferrovie dello Stato per l’istituzione di un nuovo collegamento ferroviario domenicale nella prima fascia mattutina.

L’iniziativa raccoglie le numerose segnalazioni dei pendolari del litorale che lamentano l’assenza di corse all’alba nei giorni non feriali, chiedendo di replicare il servizio già attivo dal lunedì al sabato.

“Sollecitati da tanti viaggiatori che lavorano la domenica e nei giorni festivi – dichiara il delegato Angelo Bernabei – chiediamo alla Regione Lazio e alle Ferrovie dello Stato di vagliare la richiesta di istituire, anche la domenica, un treno diretto a Roma che transiti presso la stazione di Ladispoli attorno alle ore 5:30 del mattino, così come già avviene nei giorni feriali. E che naturalmente faccia sosta anche allo scalo di Marina di Cerveteri”.

Una necessità dettata dalle trasformazioni del mondo del lavoro e dalla crescita demografica del litorale nord, che rende la stazione un punto nevralgico per un ampio bacino d’utenza.

“Contrariamente a quanto si possa pensare – prosegue il delegato Bernabei – sono moltissimi i cittadini di Ladispoli e Cerveteri impiegati in settori essenziali come la sanità, la pubblica sicurezza e il commercio che hanno la necessità di raggiungere la capitale alle prime luci dell’alba anche nei giorni festivi. Si tratta di un’esigenza che non riguarda solo i residenti della nostra città, ma coinvolge anche le centinaia di pendolari provenienti dalla vicina Cerveteri che utilizzano quotidianamente il nostro scalo ferroviario. Ladispoli è una realtà in costante crescita residenziale – conclude Bernabei – e merita un potenziamento del trasporto pubblico su rotaia adeguato alle reali esigenze dei cittadini. Abbiamo già sollecitato l’interessamento diretto delle autorità competenti, siamo certi che Regione Lazio e azienda ferroviaria sapranno accogliere con attenzione una proposta di buon senso e di grande utilità sociale”.