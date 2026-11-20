L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” sono liete di invitarVi alla presentazione del libro

“Nodi oscuri. Volti e storie di una violenza ancora troppo invisibile”.

Un viaggio profondo nel cuore delle relazioni umane che svela le dinamiche psicologiche dietro le forme di violenza più silenziose e invisibili, offrendo consapevolezza e strumenti per riconoscere i segnali d’allarme e ricostruire legami sani.