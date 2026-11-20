Comunicato stampa
L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” sono liete di invitarVi alla presentazione del libro
“Nodi oscuri. Volti e storie di una violenza ancora troppo invisibile”.
Un viaggio profondo nel cuore delle relazioni umane che svela le dinamiche psicologiche dietro le forme di violenza più silenziose e invisibili, offrendo consapevolezza e strumenti per riconoscere i segnali d’allarme e ricostruire legami sani.
All’evento sarà presente l’autrice, psicologa, psicoterapeuta e criminologa Dott.ssa Elisa Caponetti.
Dialogherà con l’autrice e modererà l’incontro Marika Campeti.
Saranno Presenti per i saluti istituzionali, il Sindaco di Anguillara Sabazia, Avv. Angelo Pizzigallo, ed il Vicesindaco Paola Fiorucci.
Venerdì 27 novembre
Ore 17:00
Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”
Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.
Ingresso libero.
Vi aspettiamo numerosi!
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BIBLIOTECA COMUNALE
‘ANGELA ZUCCONI’
00061 Anguillara S. (RM)
Tel. 06/99607548