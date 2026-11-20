Comunicato stampa

Da una manciata di giorni sul lago di Bracciano, nata dalla volontà di un gruppo di donne, si è costituita l’UDI (Unione Donne in Italia) per resistere ai tempi bui in cui stiamo vivendo in cui ci sono spinte per ridisegnare l’ordine politico e sociale ed il ruolo delle donne, per essere parte di una associazione storica che custodisce la storia del femminismo in Italia, promuove l’uguaglianza sociale, politica e culturale e da oltre ottanta anni combatte per i diritti, la parità e l’emancipazione delle donne.

Offriamo spazi di ascolto e confronto, laboratori culturali e/o politici aperti a tutte le donne. Sosteniamo iniziative contro la violenza di genere, la tutela dei diritti civili e sociali, l’equità lavorativa, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Cerchiamo di svolgere la nostra azione nelle scuole in quanto l’educazione è a fondamento di una cultura di relazione e di rispetto tra i/le giovani.

Partecipiamo infine alla rete territoriale delle associazioni esistenti sul lago.

L’UDI è nata dai “Gruppi di difesa della donna e per l’assistenza ai combattenti della libertà”, donne che hanno combattuto nella resistenza antifascista, anche con le armi in mano, ma sempre in nome della pace.

L’UDI è un’associazione di promozione politica, sociale e culturale senza fini di lucro, autonoma dai partiti politici e dalle istituzioni religiose o statali e per i suoi contributi e resilienza, condivisione di politiche di genere e di quelle dei luoghi – è cofondatrice della Casa internazionale delle donne di Roma – è parte fondamentale del percorso di consapevolezza e di libertà delle Italiane e di chi, d’altra nazionalità, risieda o transiti nel nostro Paese.

Il femminismo che è lavoro e studio, scoperta e ricerca ha mosso pratiche politiche fuori dai sentieri della politica tradizionale con traguardi inaspettati. Nostra responsabilità è quella di dover conservare i risultati ottenuti e promuovere nuove azioni libertarie.

Ornella Boccato