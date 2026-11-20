Martedì 24 novembre, alle ore 17.00, nella Sala Ruspoli (Piazza Santa Maria, 12) di Cerveteri, si terrà l’evento «Amore sacro e amore profano», patrocinato dal Comune di Cerveteri.

Due libri molto diversi saranno presentati insieme: la raccolta di racconti «Il senso nascosto del presepe» di Riccardo Agresti e il romanzo «La soglia del consenso» di Camille Delaunay, edito da Fefè Editore.

Alla presenza della sindaca Elena Gubetti, l’incontro sarà coordinato da Giovanni Furgiuele, presidente dell’associazione no profit «L’Agone Nuovo».

Ludovica Dipietrantonio, direttore de L’Agone, presenterà il libro sul presepe, mentre Riccardo Agresti, ex dirigente scolastico e autore anche della postfazione, presenterà il romanzo. La serata prevede letture, un intermezzo musicale con Patricia Vargas (pianoforte) e Marco Sambucini (clarinetto), nonché uno spazio dedicato alle domande del pubblico.

«Il senso nascosto del presepe» racconta il presepe come un’unica grande storia d’amore: quella di Gesù per il mondo, di Maria per il Figlio e di Giuseppe, padre «per scelta», che decide di proteggere e rispettare chi è più debole. Il libro descrive i personaggi del presepe con spunti storici e fiabeschi e con uno sguardo privo di preconcetti, adatto sia a chi è lontano dalla fede sia a chi crede.

«La soglia del consenso», rivolto a un pubblico adulto, racconta di due donne che si ritrovano dopo dieci anni e scoprono di essere innamorate. Il desiderio vi è affrontato come incontro e come linguaggio da imparare. Due psicologi che hanno letto il romanzo lo descrivono così: «un’architettura pedagogica interna, che resta narrativa e non diventa mai un manuale travestito da fiction» e, ancora, «erotica letteraria, di registro alto, centrata sul consenso, che parla a chi cerca un’erotica responsabile senza perdere l’intensità».

Il titolo della serata richiama il celebre dipinto di Tiziano. L’idea è la stessa del quadro, nel quale le due figure, metafore dell’amore nelle sue due forme, siedono vicine senza voltarsi le spalle.

Al termine dell’incontro i libri saranno disponibili per il pubblico: Riccardo Agresti firmerà le copie del proprio volume, mentre il romanzo sarà accompagnato da un segnalibro firmato da Camille Delaunay, che non sarà presente alla serata.