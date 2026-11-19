Riceviamo e pubblichiamo

13.374 chilogrammi di solidarietà, un risultato migliore dello scorso anno

In un periodo segnato dall’aumento del costo della vita e da difficoltà economiche che pesano su tante famiglie, il territorio di Cerveteri e Ladispoli ha saputo dare ancora una volta una straordinaria testimonianza di solidarietà. In occasione della 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare sono stati raccolti 13.374 chilogrammi di alimenti: un risultato che supera quello dello scorso anno e che dimostra come la generosità delle persone sia più forte di qualsiasi difficoltà.

Questo traguardo è stato possibile grazie alle migliaia di cittadini che hanno scelto di donare una parte della propria spesa e all’impegno di centinaia di volontari. Un contributo fondamentale è arrivato dagli studenti del Liceo Pertini, dell’Istituto Comprensivo Caravaggio e dell’Istituto Comprensivo Giovanni Cena, che hanno affiancato i volontari nei supermercati.

Un ringraziamento particolare alla Parrocchia Ortodossa Romena “Sant’Andrea Apostolo” e a Padre Lucian Bîrzu per il supporto logistico e l’aiuto costante; al Sindaco di Ladispoli Grando e agli assessori Frappa e Marongiu; al Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, per la presenza e il sostegno ai volontari nel giorno della colletta, all’Esercito Italiano con il 1° Reggimento Sost. AVES IDRA – con il Luogotenente Segatori, il Graduato Aiutante Fantini e Montecolle, il 1° Graduato Levati e al Graduato Aiutante Vittorio Lori – e al 17° Stormo Incursori dell’Aeronautica Militare, con il Luogotenente Colonnello Boccacci Saverio e gli aviatori Colucci Stefania, Ricucci Michele e Di Ronzo Giosuè.

Grazie anche alla Protezione Civile di Cerveteri, alle Caritas e alle parrocchie del territorio, alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi giorni e alle realtà associative che hanno reso possibile questa giornata: l’Associazione Icaro e Lauso, l’AVO Volontari Ospedalieri, il Centro Solidarietà Cerveteri, Scuolambiente, l’Auser, la Consulta dei Migranti e Apolidi, gli Scout Agesci Cerveteri 1 e gli Scout Masci, il Rione Fontana Morella, l’Associazione Nazionale Polizia di Stato, la Comunità Fratello Sole, l’Associazione Nazionale Carabinieri e il Gruppo BKL Baskin Ladispoli.