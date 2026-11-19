Comunicato stampa
“Il Re del lago e la principessa Artemisia”
Domenica 13 dicembre alle ore 15:00, vivremo insieme una favola senza tempo tra le antiche mura del Castello di Bracciano. Un pomeriggio magico pensato per tutta la famiglia, dove grandi e piccini diventeranno protagonisti di una leggenda ricca di speranza.
Visiteremo il Castello in compagnia di una guida incontrando alcuni personaggi , ci riuniremo nella suggestiva Sala delle Storie per vivere insieme il finale della leggenda.
Al termine incontreremo Babbo Natale che consegnerà a tutti i bambini un piccolo messaggio di pace da custodire e mettere sotto l’albero.
Info
Domenica 13 dicembre, ore 15:00 (durata circa 1h 45m).
Castello di Bracciano – Via Giulio Volpi 12, Bracciano (RM) (facilmente raggiungibile anche in treno )