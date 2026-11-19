Comunicato stampa

“La scomparsa di Piero Vigorelli priva il giornalismo italiano di un professionista autorevole e di un collega che non ha mai fatto mancare il proprio impegno a difesa della categoria. Con lui perdiamo una figura che ha saputo coniugare esperienza professionale, capacità manageriali e passione civile”. Lo affermano i componenti del Coordinamento nazionale di Pluralismo e Libertà, componente presente in Stampa Romana, Fnsi, Inpgi e Casagit.

“Dalle esperienze al Messaggero fino alla direzione della Testata Giornalistica Regionale Rai e ai successivi incarichi a Mediaset, Piero Vigorelli ha attraversato da protagonista alcune delle più importanti stagioni dell’informazione italiana. Ma noi vogliamo ricordarlo anche per la sua vicinanza alle battaglie della categoria e, in particolare, per il suo impegno nel 2016 con la lista Salviamo l’Inpgi, quando scelse di mettersi in gioco con noi per difendere il futuro dell’istituto previdenziale dei giornalisti”.

“In questa stessa giornata di lutto”, proseguono gli esponenti di Pluralismo e Libertà, “per il giornalismo italiano ricordiamo anche Corrado Augias, una delle firme più prestigiose e autorevoli della professione, protagonista di una lunga stagione di approfondimento e divulgazione culturale che ha lasciato un segno importante nella televisione e nel dibattito pubblico del nostro Paese. A entrambe le famiglie e a quanti hanno condiviso con loro il percorso professionale va il nostro abbraccio e il nostro ricordo riconoscente”.