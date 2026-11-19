Comunicato stampa

Domenica 22 novembre, a partire dalle ore 10:30, il Centro Storico di Cerveteri si animerà con le note del Gruppo Bandistico Cerite, diretto dal M° Augusto Travagliati, per celebrare Santa Cecilia, Patrona della Musica e protettrice di strumentisti e cantanti.

Una ricorrenza sentita in tutto il mondo che unisce musicisti, cori e orchestre oltre ogni confine culturale e religioso, elevando la musica a simbolo universale di armonia e coesione. A livello nazionale, inoltre, il 22 novembre 2026 assume un valore ancora più profondo: le celebrazioni di quest’anno, infatti, sono dedicate alla solidarietà verso Norcia — a dieci anni dal sisma del 2016 — e all’ottavo centenario della scomparsa di San Francesco, riaffermando il ruolo insostituibile delle bande come presidi sociali e scuole di vita per i giovani.

Il programma della mattinata prevede alle 10:30 il tradizionale carosello musicale tra le vie del Centro Storico, seguito dalla celebrazione della Santa Messa presso la Parrocchia Santa Maria Maggiore. Al termine della funzione religiosa, il Parroco Padre Aurelio D’Intino impartirà la benedizione ai musicisti, prima di lasciare spazio alla seconda esibizione del Gruppo Bandistico, che accompagnerà cittadini e visitatori in Piazza Santa Maria con le sue marce brillanti.

«Il Gruppo Bandistico Cerite rappresenta una delle realtà culturali e musicali più importanti e amate della nostra città – dichiara Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri –. Il Maestro Augusto Travagliati, la Presidente Antonella Badini, che con amore e dedizione porta avanti l’eredità lasciata dall’indimenticato Aurelio nella promozione musicale, il Segretario Carmelo Aiello e tutti i musicisti e i volontari, da oltre un quarto di secolo si impegnano quotidianamente affinché la musica colori le nostre strade e offra ai più giovani un luogo sano di incontro, crescita e formazione. Invito tutta la cittadinanza a partecipare a questa mattinata di festa per stringerci attorno alla nostra banda e celebrare insieme il valore della musica che unisce».