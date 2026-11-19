Comunicato stampa

Ci sono voci che non si limitano a raccontare il proprio tempo. Lo interrogano, lo sfidano, lo rendono più consapevole. Corrado Augias è stato una di queste.

Oggi, 19 novembre 2026, l’Italia saluta Corrado Augias, scomparso all’età di 91 anni. Non perdiamo soltanto un grande giornalista, uno scrittore e un raffinato divulgatore. Perdiamo un intellettuale che ha fatto della libertà di pensiero una responsabilità civile e della cultura uno strumento di emancipazione.

Perché il suo insegnamento più prezioso riguarda proprio i diritti civili: nessuna libertà può dirsi davvero conquistata se manca il coraggio di esercitarla.

Augias ha attraversato oltre sessant’anni di storia italiana senza rinunciare a porre domande scomode. Ha difeso il valore della laicità dello Stato, la libertà di coscienza, il diritto al dissenso, il rispetto delle scelte individuali. Ha affrontato temi delicati come il fine vita e l’autodeterminazione, ricordando quanto sia fondamentale interrogarsi sul rapporto tra dignità della persona, libertà e responsabilità.

Nel suo Il disagio della libertà aveva esplorato una delle contraddizioni più inquietanti della nostra società: la tentazione di rinunciare alla propria autonomia per affidarsi a qualcuno che decida al nostro posto.

Ed è proprio qui che la sua eredità incontra la missione educativa dei diritti umani.

La libertà non è soltanto un articolo della Costituzione. È la capacità di pensare senza paura, di dissentire senza essere discriminati, di scegliere senza subire imposizioni, di riconoscere nell’altro la stessa dignità che rivendichiamo per noi stessi.

In un tempo in cui il dibattito pubblico rischia di trasformarsi in uno scontro di slogan, Augias ci lascia un messaggio di straordinaria attualità: la cultura è una forma di resistenza contro l’indifferenza, il conformismo e ogni tentazione autoritaria.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) esprime profondo cordoglio per la sua scomparsa e invita il mondo della scuola a custodirne soprattutto il metodo: insegnare ai giovani a dubitare, approfondire, confrontarsi e non delegare mai ad altri la propria coscienza critica.

Perché una democrazia non si misura soltanto dai diritti che proclama, ma dalla libertà con cui i suoi cittadini riescono a viverli.

Addio, Corrado Augias. Grazie per averci ricordato che conoscere significa anche scegliere da che parte stare: dalla parte della dignità umana, della libertà e della ragione.

Le voci possono spegnersi. Le idee che insegnano a essere liberi, no.

prof. Romano Pesavento

Presidente CNDDU