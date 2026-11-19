Comunicato stampa

Roma, 19 novembre 2026 – «Apprendo con preoccupazione la notizia della scoperta di un asilo nido senza autorizzazioni a Roma. Ringrazio, innanzitutto, la Polizia Locale per avere eseguito importanti controlli che servono a garantire la tutela, la sicurezza e il benessere dei nostri minori. Ringrazio, altresì, l’ASL RM3 per i controlli effettuati. In ragione di ciò, entro dicembre e dopo ampio confronto con le realtà interessate, porterò in Giunta una nuova proposta di legge che, oltre a molte novità, stabilirà un inasprimento delle sanzioni per le strutture non in regola» lo dichiara l’assessore ai servizi sociali, disabilità, terzo settore e servizi alla persona della Regione Lazio Massimiliano Maselli.