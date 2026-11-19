Comunicato stampa

Roma, 19 novembre 2026 – L’ipotesi di introdurre nel Ddl Concorrenza un divieto assoluto delle chiamate commerciali in uscita, riportata oggi da Il Sole 24 Ore, desta forte allarme sul piano occupazionale e sociale. A differenza di quanto emerso nelle prime valutazioni circolate sulla stampa, un blocco indiscriminato dell’attività outbound non avrebbe effetti marginali, ma produrrebbe una gravissima ricaduta su decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori regolari.

I dati certificati elaborati dal Centro Studi Ebincall in collaborazione con la Fondazione Guglielmo Tagliacarne fotografano una realtà occupazionale imponente e tutt’altro che residuale. Nel 2025 il comparto dei BPO-Contact Center impiega 57.911 lavoratori dipendenti, a cui si aggiungono 21.476 collaboratori e lavoratori indipendenti censiti nell’ultimo Rapporto nazionale. L’intera platea dei collaboratori opera nelle imprese miste (94,9%) ed esclusivamente outbound (5,1%), mentre le stesse aziende miste impiegano il 78,2% di tutti i dipendenti del settore. Fermare per legge l’outbound significa quindi esporre direttamente oltre 20.000 lavoratrici e lavoratori alla perdita immediata del reddito e mettere a rischio la tenuta occupazionale di gran parte dell’intera filiera.

Si tratta peraltro di una forza lavoro strutturata, contrattualizzata e ad alto impatto sociale, tutelata dalla contrattazione collettiva di riferimento. Quasi sette lavoratori su dieci sono donne (69,4%, rispetto al 40,4% della media dell’economia italiana), due terzi si collocano nella fascia centrale 30–49 anni (67,4%, con una punta del 70,1% nel Sud e nelle Isole), l’89,0% è in possesso di diploma o laurea e il 95,5% ha cittadinanza italiana. Non siamo di fronte a lavoretti temporanei, ma a redditi stabili su cui si reggono decine di migliaia di famiglie, spesso in territori già segnati da fragilità occupazionali.

Una simile misura si abbatterebbe su un comparto già fortemente colpito: dal picco del 2022 si sono persi oltre 2.000 posti di lavoro e 136 sedi operative, sotto la pressione combinata della digitalizzazione e dell’Intelligenza Artificiale. Come documentato anche dalle cronache recenti nel solo Lazio — prima area del Paese per addetti — dal 2021 gli occupati sono già calati del 13% (e i contratti a termine del 15%) con altri 2.000 posti oggi a rischio. Una transizione così pesante richiede politiche attive e tutele per i lavoratori, non provvedimenti punitivi.

«Come UGL Terziario siamo al fianco dei cittadini e delle Associazioni dei Consumatori nella battaglia contro il telemarketing selvaggio e contro il sottobosco abusivo, che da anni denunciamo perché alimenta lavoro povero, irregolarità e violazioni dei diritti» dichiara la Segreteria di UGL Terziario. «Proprio per questo non è accettabile confondere chi opera nell’illegalità con chi lavora ogni giorno alla luce del sole, nel rispetto delle regole e della contrattazione collettiva. Un blocco totale finirebbe per colpire esclusivamente i lavoratori regolari e tracciabili, lasciando campo libero agli operatori clandestini. Chiediamo al Governo e al Parlamento di fermare soluzioni sommarie e di aprire subito un tavolo di confronto con le Parti Sociali: la priorità delle istituzioni deve essere tutelare i consumatori colpendo gli abusi, difendendo al tempo stesso il lavoro e creando occupazione, non nuova disoccupazione.»

IL SEGRETARIO NAZIONALE UGL TERZIARIO

LUIGI GIULIO DE MITRI PUGNO