Comunicato stampa

“Con amarezza, lascio Azione. Niente di polemico in questo. Nel 2021 ho creduto in una proposta civica e riformista fatta di competenza, serietà e concretezza. Ho creduto, abbiamo creduto, in un rapporto diverso con chi vota. Così non è stato. All’avvicinarsi del nuovo appuntamento elettorale per Roma, da mesi aspettavo e chiedevo che il partito definisse con chiarezza la sua posizione rispetto alla domanda più semplice e insieme più decisiva: sostenere o meno il sindaco Gualtieri. Quella parola chiara non è arrivata. Su Roma si può scegliere una strada o l’altra, non si può non scegliere. Si è scelta una posizione attendista e ambigua. L’uscita di Alessio D’Amato ha poi cancellato un percorso chiaro e ben intrapreso, lasciando iscritti, elettori e sostenitori senza un punto di riferimento. È qui la mia delusione: le persone che hanno messo tempo, soldi e faccia nei banchetti e nelle campagne meritavano, e meritano ora, una parola chiara e non l’hanno avuta. A loro mi sento di dover rispondere, più che a chiunque altro. La mia scelta di campo non cambia e la dichiaro, con il mio nome: a Roma sto nel centrosinistra e sono per il sostegno al sindaco Gualtieri. Perché questa amministrazione ha rimesso in moto una città ferma da quindici anni, e non possiamo permetterci di tornare indietro. Intanto continuo a fare quello che so fare: da oggi siedo nel Gruppo Misto del Consiglio del I Municipio”. Lo ha dichiarato Giuseppe Lobefaro, consigliere ed ex presidente del I Municipio, già candidato alla presidenza dello stesso Municipio nel 2021 con la lista civica Calenda Sindaco.