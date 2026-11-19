Comunicato stampa

Per il bicentenario della nascita di Carlo Collodi, il Pinocchio-Bus farà tappa a Testaccio, Montesacro e San Lorenzo con attività gratuite. Il progetto, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, coinvolge 22 associazioni in 14 regioni.

Pinocchio arriva nelle piazze di Roma a bordo di un autobus a due piani. Sabato 21 novembre a Testaccio, domenica 22 novembre a Montesacro e giovedì 3 dicembre a San Lorenzo, il Pinocchio-Bus porterà nei quartieri laboratori, letture, proiezioni, installazioni artistiche e street dance. L’iniziativa fa parte di Le avventure di Carlo Collodi raccontate da Pinocchio, il progetto nazionale promosso da Oltre Le Parole ETS per celebrare i duecento anni dalla nascita di Carlo Lorenzini e riscoprirne il lavoro di scrittore, giornalista e intellettuale.

Presentato il 25 maggio alla Camera dei deputati con la partecipazione del presidente della Commissione Cultura Federico Mollicone, il progetto è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale. Si inserisce nel quadro delle iniziative nazionali del Ministero della Cultura per il bicentenario e beneficia del sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani. Le tappe del Pinocchio-Bus si svolgono con il contributo di Roma Capitale con Zètema Progetto Cultura e con il patrocinio del Consiglio regionale del Lazio.

«Crediamo che la cultura non debba partire dall’alto, ma dal basso», ha dichiarato Pascal La Delfa, presidente di Oltre Le Parole ETS e ideatore del progetto. Nel suo intervento, La Delfa ha spiegato che il percorso nasce dal lavoro dell’associazione tra arte e impegno sociale e dalla volontà di riscoprire aspetti meno conosciuti della vita di Collodi, dal suo impegno nel Risorgimento alla critica teatrale e alla scrittura umoristica.

La prima tappa del Pinocchio-Bus è in programma sabato 21 novembre dalle 10 alle 13 in piazza Santa Maria Liberatrice, a Testaccio. L’autobus si sposterà domenica 22 novembre, sempre dalle 10 alle 13, in piazza Sempione, a Montesacro, e tornerà giovedì 3 dicembre dalle 15 alle 18 in piazza dei Sanniti, a San Lorenzo. Tutte le attività del bus sono gratuite e senza prenotazione.

A bordo e intorno all’autobus si alterneranno laboratori per bambini e letture dalle Avventure di Pinocchio, con proiezioni all’interno del bus ed esibizioni di street dance in piazza. Il pubblico potrà vedere anche le installazioni degli artisti della call DIVENTARE – Pinocchio oggi, rivolta ad artiste, artisti e collettivi under 35 per reinterpretare il burattino attraverso i linguaggi contemporanei. Il programma si avvale della collaborazione di Gruppo Danza Oggi – UDA Company – prod GDO.

Il calendario romano è entrato nel vivo il 10 novembre all’Università Roma Tre con un convegno internazionale dedicato a Collodi e una mostra itinerante, tridimensionale e interattiva sulla sua vita. Tra i partecipanti al convegno, Daniela Marcheschi, presidente del Comitato scientifico della Fondazione Nazionale Carlo Collodi.

Tra gli appuntamenti nella Capitale, il 30 novembre e il 1° dicembre il Teatro Golden, in via Taranto 36, ospiterà la prima nazionale de Il caso Collodi, diretto da Pascal La Delfa. Lo spettacolo prende avvio da un’indagine sulla vita di Carlo Lorenzini. A fornire indizi e testimonianze sono i personaggi del suo libro, dal Gatto e la Volpe alla Fata Turchina, da Lucignolo al Grillo Parlante. Le due repliche serali, rivolte a un pubblico adulto, sono in programma alle 21.00, mentre la matinée per le scuole si terrà il 1° dicembre alle 10.30. L’ingresso allo spettacolo è gratuito con prenotazione, fino a esaurimento dei posti.

Il 24 novembre, nel giorno del bicentenario, è prevista l’uscita del podcast collettivo Le avventure di un burattino. Le 22 associazioni della rete hanno registrato i 36 capitoli di Pinocchio in 14 regioni, coinvolgendo persone con disabilità, anziani, migranti e giovani a rischio di esclusione sociale. Il programma nazionale proseguirà il 15 dicembre all’Università della Calabria con un nuovo convegno dedicato a Collodi. La mostra continuerà il suo itinerario in diverse regioni italiane fino alla fine di febbraio.

Per informazioni è possibile contattare Oltre Le Parole ETS al 351 561 8277 o scrivere a info@teatrocivile.it.