Comunicato stampa

All’Hotel Cristoforo Colombo la XIX edizione della manifestazione ideata da Emanuele Giordano. In programma degustazioni, riconoscimenti ai maestri pasticcieri, una pubblicazione dedicata agli 80 anni della Repubblica e un viaggio nel Natale attraverso 125 anni di storia.

Roma, 19 novembre 2026

Roma si prepara a celebrare due grandi protagonisti della tradizione dolciaria italiana. Sabato 5 e domenica 6 dicembre 2026 torna la Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro, giunta alla sua diciannovesima edizione. L’appuntamento, nato nel 2008 da un’idea del patron Emanuele Giordano, si svolgerà negli spazi dell’Hotel Cristoforo Colombo, in via Cristoforo Colombo 710, nel quartiere EUR (ingresso libero).

La manifestazione si conferma uno dei più importanti momenti di incontro per il mondo dei lievitati artigianali, con un programma che affianca alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche iniziative culturali, riconoscimenti e progetti dedicati alla storia e all’evoluzione delle tradizioni natalizie.

Tra gli appuntamenti principali figurano il riconoscimento “Il Lievito di Pinocchio”, dedicato ai 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi e pensato per premiare il talento e il lavoro artigianale dei maestri pasticcieri, e il premio al miglior packaging, destinato a valorizzare anche l’identità estetica e la presentazione dei prodotti. Come nelle precedenti edizioni, sarà il pubblico a esprimere le proprie preferenze attraverso il proprio smartphone, semplicemente inquadrando un QR Code.

Tra le novità più significative del 2026 figura la presentazione ufficiale della pubblicazione “Il Panettone. Un’identità tutta italiana – Celebrazione nazionale per gli 80 anni della Repubblica Italiana”. Il progetto, realizzato a marchio Panettone POP e curato da Emanuele Giordano, nasce per celebrare l’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana attraverso le creazioni dei maestri pasticcieri. Il panettone diventa così simbolo di unità, appartenenza e identità nazionale, espressione di una tradizione gastronomica profondamente radicata nella cultura del Paese.

Spazio anche all’innovazione con il progetto “Il Natale tra Memoria e Futuro”, un percorso visivo realizzato con il supporto dell’intelligenza artificiale. Attraverso immagini e ambientazioni, i visitatori saranno accompagnati in un viaggio che attraversa 125 anni di storia, dal 1925 al 2050, raccontando l’evoluzione delle abitudini, delle atmosfere familiari e del modo di vivere il Natale. Dalle tradizioni del passato agli scenari immaginati per le generazioni future, il progetto sarà proiettato continuativamente durante le due giornate, offrendo un’occasione per riscoprire ricordi, consuetudini e nuove prospettive.

Non mancheranno le aziende espositrici selezionate dall’organizzazione, che presenteranno le proprie produzioni artigianali. I visitatori potranno degustare e acquistare panettoni, pandori e altre specialità a prezzi calmierati.

La XIX edizione sarà sostenuta da Artecarta Italia, I Profumi del Madagascar, Brazzale, Panettone POP e dal Museo Nazionale del Panettone, realtà che contribuiscono alla promozione della cultura dei lievitati e delle imprese del settore.

«La diciannovesima edizione rappresenta un ulteriore passo nel percorso iniziato nel 2008, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze artigianali italiane. Quest’anno abbiamo voluto dare ancora più spazio alla cultura e alle tradizioni, attraverso iniziative che raccontano il nostro passato e guardano al futuro», dichiara Emanuele Giordano, patron della manifestazione.

Giordano sottolinea inoltre l’importanza di mantenere al centro il valore autentico dell’artigianato: «Il vero valore dell’artigianato non si misura soltanto attraverso una classifica, ma nelle storie, nelle competenze e nella passione di chi lo rappresenta. La nostra Fiera vuole continuare a essere un luogo di incontro e condivisione, dove il successo non sia soltanto individuale, ma diventi un’opportunità di crescita per tutto il settore».

Con questa nuova edizione, la Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro punta dunque a unire gusto, cultura e innovazione, confermando il proprio ruolo di vetrina delle eccellenze della pasticceria italiana e di occasione privilegiata per raccontare una delle tradizioni più amate del Natale.