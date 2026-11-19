Di Marialuisa Roscino

Per decenni si è creduto che la psicoanalisi cercasse quasi esclusivamente nei primi anni di vita, vale a dire nell’infanzia, l’origine delle fragilità adulte. Oggi, però, non solo la psicoanalisi ma anche la letteratura scientifica in generale, dimostrano con chiarezza che anche gli eventi vissuti in adolescenza e nella maturità possiedono una forza traumatica autonoma, capace di spezzare equilibri fino a quel momento solidi. Dal bullismo a scuola al mobbing sul lavoro, dai lutti improvvisi fino all’angoscia per le guerre e la crisi climatica, il trauma assume volti nuovi e richiede strumenti di lettura aggiornati. Per approfondire queste dinamiche, le loro ricadute sulla mente e le risposte della psicoanalisi contemporanea, abbiamo intervistato la Dott.ssa Adelia Lucattini, psichiatra e psicoanalista, Membro Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) e dell’International Psychoanalytical Association (IPA).

Dott.ssa Lucattini, cosa comporta oggi riconoscere che anche gli eventi dell’età adulta hanno una portata traumatica autonoma, e come cambia di conseguenza il concetto di dissociazione?

Comporta un cambio di paradigma importante, poter accettare che anche una personalità ben strutturata, con un buon equilibrio di base, può subire una disorganizzazione profonda di fronte a un evento estremo e quindi traumatico. Non servono necessariamente ferite infantili profonde perché un’esperienza diventi tale. Ad esempio, non guardiamo alla dissociazione come a una difesa anche in risposta ad eventi improvvisi, possibile della mente a qualsiasi età, ogni volta che il dolore supera la nostra capacità di sopportarlo ed elaborarlo. Uno studio apparso su PLOS ONE (2026) lo mostra chiaramente che anche i traumi relazionali vissuti da adulti si legano a fenomeni dissociativi e intaccano la capacità di mentalizzare, cioè di dare un senso a ciò che proviamo. All’inizio dissociarsi protegge, perché anestetizza l’impatto dell’urto psichico; ma se questa difesa si cronicizza, finisce per frammentare il senso di continuità del Sé, rendendoci estranei alla nostra stessa storia.

L’adolescenza è una fase di continua ridefinizione dell’identità. Perché il bullismo può diventare una vera frattura evolutiva, e quanto pesa il gruppo dei pari nel la resilienza o l’isolamento?

In adolescenza i coetanei non sono semplici compagni di strada, ma lo specchio attraverso cui i ragazzi costruiscono la propria identità, consolidano l’autostima e si separano gradualmente dai genitori. Il bullismo colpisce proprio lì, è un attacco narcisistico violento nel momento in cui i ragazzi cercano fuori di sé la conferma del proprio valore. Quando le umiliazioni si ripetono, vengono interiorizzate e si trasformano in vergogna, senso di inadeguatezza fino al rifiuto di se stessi. È così che si crea una frattura evolutiva alimentata, come sottolinea anche una ricerca su Behavioral Sciences (2026), dalla perdita di fiducia negli altri e dal crollo del senso di appartenenza. Eppure, proprio perché il gruppo ha questo potere, può anche diventare il luogo della riparazione, infatti, trovare coetanei capaci di offrire solidarietà, ascolto e un rispecchiamento positivo attiva la resilienza e permette all’adolescente di tornare a fidarsi del mondo.

Il disagio lavorativo viene spesso liquidato come semplice “stress”. In che modo, invece, il mobbing agisce come trauma e spezza o rallenta la continuità personale di un adulto su un determinato obiettivo o iter?

Il lavoro è uno degli investimenti affettivi più importanti della vita adulta: dentro ci mettiamo aspirazioni, competenze, ideali e progetti di vita. Quando subisce mobbing, una persona viene sottoposta a una svalutazione sistematica che ferisce l’immagine che ha di se stessa. Ce lo conferma anche una ricerca pubblicata su Issues in Mental Health Nursing (2026) e condotta sul personale infermieristico, che mostra come questo logoramento finisca per minare l’identità professionale, la fiducia nelle proprie capacità e il senso di appartenenza. Sul piano psicoanalitico, si interrompe la continuità della propria progettualità, tutte le energie mentali che prima erano rivolte a costruire, creare e raggiungere un obiettivo vengono dirottate sulla difesa e sulla sopravvivenza fisica e mentale. Spesso chi subisce mobbing rinuncia a traguardi inseguiti per anni, non perché abbia perso talento o desiderio, ma perché il trauma ha inibito, bloccato, le sue risorse interne, le energie e la volontà. Stravolto i piani esistenziali.

Il lutto solitamente è un processo naturale, ma una perdita improvvisa o violenta può trasformarsi in trauma. Quali dinamiche interne distinguono chi riesce a elaborare la separazione da chi resta intrappolato in una dimensione traumatica?

Una morte improvvisa o violenta coglie la psiche del tutto impreparata, travolgendo la sua capacità di reggere l’urto. Nel lutto fisiologico, pur attraverso un dolore profondo, la mente riesce gradualmente a contattare la perdita e a interiorizzare il legame con chi non c’è più, tornando piano piano a investire nella vita. Quando invece, il lutto è traumatico, la mente ricorre a difese rigide come la negazione, la scissione o una vera e propria anestesia emotiva, un fattore che uno studio su Comprehensive Psychiatry (2026) indica come elemento centrale nel mantenere vivo il lutto prolungato o patologico. A questo, si aggiungono spesso sensi di colpa inconsci e una quota di aggressività che, non potendo essere espressa, viene rivolta contro di sé, aprendo la strada alla depressione. Elaborare una perdita non significa mai dimenticare, ma riuscire a trasformare un’assenza fisica in una presenza interiore viva, che non ci sostenga nel desiderare ancora un futuro.

Viviamo in un’epoca segnata da guerre alle porte dell’Europa e in Medio Oriente. Quale impatto psicologico può produrre l’esposizione continua alle immagini dei conflitti anche in chi li osserva da lontano?

Il flusso continuo di immagini di guerra annulla la distanza, anche chi è al sicuro davanti a uno schermo finisce per subire un sovraccarico emotivo. A livello inconscio si attiva infatti un’identificazione progressiva con le vittime, che risveglia angosce di morte, vissuti di impotenza e ansie persecutorie, erodendo il senso di sicurezza. Come documentato anche sulla rivista Psychological Trauma (2026), l’esposizione ripetuta alle notizie sui conflitti intensifica in modo importante i sintomi post-traumatici. In psicoanalisi si parla di “trauma cumulativo”. Questo significa che non è un singolo evento a ferire, ma l’accumulo quotidiano di microtraumi che la mente non riesce a metabolizzare e trasformare in pensieri. Ne derivano ipervigilanza, insonnia, pensieri intrusivi o, all’opposto, un raffreddamento affettivo per difendersi dal dolore, che però rischia di spegnere la capacità di essere sensibili, empatici, vicini agli altri. La vera sfida oggi è restare partecipi della sofferenza altrui senza lasciarsene travolgere.

La crisi climatica alimenta una forte preoccupazione per il futuro, soprattutto tra i giovani. Dove passa il confine tra una paura realistica, che stimola l’impegno civile, e un’angoscia che penalizza il pensiero e la capacità a volte di progettare?

Anche la crisi climatica agisce come un trauma cumulativo, perché ci espone a una minaccia costante e senza confini precisi. La sua particolarità è che ha una natura anticipatoria, non piangiamo qualcosa che abbiamo già perso, ma temiamo di perdere ciò che abbiamo oggi, dalla sicurezza dell’ambiente fino all’idea stessa di avere un futuro. Nei più giovani questo pesa grandemente, frenando la spinta a progettare e a investire nel domani, attraverso meccanismi psicologici che uno studio sul Journal of Anxiety Disorders (2026) collega strettamente all’intolleranza verso l’incertezza tipica dell’eco-ansia. Dal punto di vista analitico, il confine è chiaro, finché la paura resta pensabile ed elaborabile, diventa un motore sano che spinge all’impegno personale, civile e alla ricerca di soluzioni. Quando invece prende il sopravvento l’angoscia catastrofica unita all’impotenza, il pensiero si paralizza e si spegne il desiderio. Il trauma, dunque, non sta nella preoccupazione per il pianeta in sé, ma nel suo potere di disorganizzare l’equilibrio interno dei ragazzi.

Di fronte a traumi così diversi, che vanno dalla sfera intima a quella collettiva, quali strumenti concreti offre oggi la psicoanalisi per elaborare il dolore e riattivare il desiderio e la progettualità?

Oggi la psicoanalisi dispone di strumenti molto concreti e flessibili, capaci di adattarsi al tipo di ferita. Per i traumi intimi e personali, accanto all’analisi classica, sono possibili psicoterapie dinamiche mirate e consultazioni psicoanalitiche brevi, soprattutto per i più giovani, degli spazi protetti in cui dare finalmente parole al dolore che spesso resta bloccato, anche nel corpo con somatizzazioni e insonnia. Quando invece il trauma è collettivo, come nelle emergenze sociali, a scuola o sul lavoro, gli interventi sono attraverso i gruppi terapeutici, i gruppi di elaborazione del lutto e l’ascolto nelle comunità. Come confermato anche su Psychotherapy (2026), la vera forza oggi è saper cucire la cura sui tempi e sulle risorse emotive di ogni persona. Che si lavori da soli o in gruppo, l’obiettivo è integrare l’evento doloroso nella propria storia, solo così si liberano le energie bloccate dalla paura e si torna a desiderare e progettare.

Quali consigli si sente di dare alle persone, al riguardo?

Non sminuire i traumi dell’età adulta. Non bisogna vergognarsi della propria fragilità né viverla come un fallimento personale, anche la mente più strutturata può vacillare di fronte a un urto troppo violento;

Spezzare l’isolamento dopo il bullismo. È fondamentale aiutare i ragazzi a costruire legami amicali sani e a frequentare ambienti diversi da quello scolastico, così da ritrovare autostima e fiducia negli altri;

Non rinunciare ai propri obiettivi dopo il mobbing. Bisogna imparare a separare il proprio valore reale dalle svalutazioni subite sul lavoro, riprendendo in mano con gradualità i propri progetti;

Rispettare i tempi del lutto. Non esiste una scadenza per dare un limite al dolore, occorre concedersi il tempo necessario per attraversare la perdita e trasformare il legame con chi non c’è più in una presenza interiore;

Proteggersi dall’eccesso di immagini di guerra. Rimanere informati è giusto, ma esporsi di continuo a scene traumatiche logora la psiche; meglio trasformare il senso di impotenza in gesti concreti di solidarietà;

Non lasciare che la crisi climatica spenga il futuro. Accanto all’impegno per l’ambiente, è sano continuare a coltivare passioni, desideri e progetti personali, senza sentirsi in colpa per la propria voglia di vivere;

Chiedere un aiuto specialistico. Se una ferita interiore continua a bloccare la vita quotidiana, intraprendere un percorso psicoanalitico aiuta a sciogliere il nodo del trauma e a ritrovare il piacere di amare, vivere e progettare.