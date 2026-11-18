Comunicato stampa

Giornata di didattica sul campo per gli studenti della Terza Classe Indirizzo Sala dell’Alberghiero di Ladispoli: una visita a Roma fra mercati e Luxury Hotel per favorire un apprendimento basato sull’esperienza, a contatto con le realtà professionali di eccellenza della Capitale. A fare da guida agli allievi dell’Istituto di via Federici c’era la Prof.ssa Donatella Di Matteo, Docente di Sala, con i colleghi Alessandra Roscani (Diritto/Economia), Maria Grazia Vasta, Barbara Menza e Pasqualina Guarino (Sostegno). «La visita formativa a Roma ha costituito il momento culminante di un percorso didattico sullo Street Food romano “dalla colazione al pranzo”. – ha spiegato la Prof.ssa Di Matteo – Dopo lo studio teorico delle preparazioni, gli allievi dell’Indirizzo di Sala hanno sperimentato oggi un «apprendimento situato», immersivo e autenticamente orientato alla realtà professionale». Prima tappa operativa: il Mercato Centrale della Stazione Termini. Qui gli studenti hanno potuto osservare le diverse specialità enogastronomiche, analizzandone presentazione, composizione e modalità di servizio, e confrontandosi con un modello innovativo di food retail: un marketplace di fascia alta integrato in un hub di mobilità». Il percorso è proseguito con un’analisi sul campo delle strutture ricettive di Piazza della Repubblica e Via Nazionale, fino all’ingresso nel St. Regis Roma. Qui l’incontro con Manuel Rinaldi, maître di circa 22 anni, diplomato all’Istituto Alberghiero nel settore Sala e Vendita, ha assunto una valenza di grande rilievo. Rinaldi ha illustrato il proprio percorso di carriera, le competenze richieste nei ruoli di sala (dal commis allo chef de rang) e le opportunità occupazionali del settore. «Per gli studenti questo confronto ha rappresentato il momento di maggior impatto. – ha aggiunto la Prof.ssa Donatella Di Matteo – perché ha consentito di percepire come «realizzabili» i loro progetti e sogni professionali». La giornata si è conclusa con la visita a Piazza di Spagna e al Babington’s Tea Room, storica istituzione del tea service romano. «Desidero ringraziare tutti gli studenti per la loro partecipazione composta, ma anche per la passione e l’entusiasnmo con cui hanno seguito le diverse fasi della giornata. Un grazie particolare va anche alle docenti accompagnatrici che hanno consentito la perfetta riuscita della visita didattica, confermando la qualità del processo di integrazione scolastica che caratterizza da sempre l’Istituto «Giuseppe Di Vittorio».