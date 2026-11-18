15 novembre, Giornata Mondiale in ricordo delle vittime della strada

Ogni anno, in occasione della Giornata Mondiale in ricordo delle vittime della strada, numeri e statistiche tornano ad occupare le pagine dei giornali. Morti, feriti, tassi di incidentalità, percentuali. Dati indispensabili, certamente, che consentono di misurare la dimensione di un fenomeno ancora drammaticamente attuale. Eppure, c’è un aspetto che nessuna statistica riesce davvero a raccontare.

Quando una vita si interrompe sull’asfalto, il bilancio non si esaurisce nel numero delle persone coinvolte. La vittima diretta è solo il centro di un’onda d’urto che si propaga ben oltre il luogo dell’incidente. Attorno a quella perdita rimangono genitori costretti a sopravvivere ai propri figli, coniugi privati improvvisamente del proprio compagno di viaggio, fratelli, amici, figli che cresceranno con un’assenza divenuta improvvisamente definitiva.

Forse il numero reale delle vittime della strada è infinitamente più alto di quello che registriamo. Esiste infatti una moltitudine silenziosa di persone che non compare in alcuna rilevazione statistica ma che continua, ogni giorno, a fare i conti con il dolore, la rabbia, il senso di ingiustizia e, talvolta, perfino con il rimorso. Ferite che il tempo può rendere più sopportabili ma che raramente si rimarginano del tutto.

È in questa prospettiva che la prevenzione assume un valore che va ben oltre la semplice riduzione degli incidenti. Ogni campagna di sensibilizzazione, ogni iniziativa educativa, ogni progetto rivolto ai più giovani rappresenta molto più di un investimento sulla sicurezza stradale: è un tentativo concreto di preservare intere famiglie da una sofferenza che può durare una vita.

Negli ultimi anni anche la tecnologia ha assunto un ruolo sempre più importante. I veicoli moderni sono dotati di sistemi capaci di frenare autonomamente, correggere la traiettoria, riconoscere ostacoli e segnali stradali. L’orizzonte della guida assistita e, in prospettiva, della guida sempre più automatizzata, promette di ridurre l’incidenza dell’errore umano, che continua a rappresentare il principale fattore di rischio.

Ma siamo sicuri che la soluzione risieda esclusivamente nelle macchine?

La domanda merita una riflessione. Se la distrazione continua ad essere una delle principali cause di incidentalità, spesso seguita dall’assunzione di alcol o sostanze che alterano la capacità di guida, il problema non è soltanto tecnologico. È culturale.

Nessun algoritmo può sostituire il senso di responsabilità. Nessun dispositivo può compensare completamente una scelta imprudente. Possiamo costruire automobili sempre più intelligenti, ma resta aperto l’interrogativo su quanto sia disposto a crescere l’uomo che le conduce.

Anche il sistema sanzionatorio svolge una funzione importante. Le norme e le pene costituiscono un necessario presidio di tutela collettiva e possono orientare i comportamenti, soprattutto quando garantiscono certezza dell’accertamento e della conseguenza. Tuttavia, la deterrenza da sola non basta. La paura della multa o della sanzione può frenare un comportamento; difficilmente riesce a trasformare una coscienza.

La vera sfida è un’altra: promuovere una rivoluzione culturale che inizi nell’infanzia, prosegua nella scuola e accompagni ogni individuo lungo il proprio percorso di crescita. Educare alla prudenza significa educare al rispetto della vita, propria e altrui. La prudenza, come sosteneva lo scrittore francese dei primi del 900 Miguel Zamacois, “la prudenza è la paura che cammina in punta di piedi”.

La strada, in fondo, è uno dei luoghi in cui ogni giorno si misura il nostro senso di comunità. Ogni precedenza concessa, ogni distrazione evitata, ogni scelta responsabile racconta il valore che attribuiamo agli altri.

Per questo, nel giorno dedicato al ricordo delle vittime della strada, il pensiero non dovrebbe fermarsi soltanto a chi non c’è più. Dovrebbe raggiungere anche chi continua a vivere con quel vuoto e ricordarci che la sicurezza stradale non è soltanto una questione di regole, tecnologia o controlli.

È, prima di tutto, una forma di rispetto. E forse la più alta espressione di intelligenza collettiva che una società possa dimostrare.

Gianluca Di Pietrantonio

Criminologo forense