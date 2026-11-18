Comunicato stampa

Venerdì 20 novembre, alle ore 21:00, il CineTeatro Massimo Freccia ospiterà uno spettacolo speciale dedicato alla cultura sorda, alla comunicazione e all’abbattimento delle barriere.

L’iniziativa nasce da una proposta di Marco Cecchini, delegato del sindaco Alessandro Grando alla Comunità sorda, con il sostegno dell’Amministrazione comunale e dell’assessorato ai Servizi sociali guidato da Gabriele Fargnoli.

“Vogliamo una città nella quale nessuno si senta escluso e in cui la diversità sia riconosciuta come una ricchezza”, dichiara Cecchini, ideatore, insieme all’assistente alla comunicazione Valentina Manca, del Progetto di Inclusione – Ladispoli una citta’ che sa ascoltare.

“Grazie a questo Progetto, dedicato alle disabilità sensoriali, in questi anni abbiamo reso la nostra Città di Ladispoli accessibile, attraverso servizi dedicati, ad esempio il videointerpretariatoLis, eventi di Comunità di piazza con PerformerLis, le Tombolate Inclusive e seminari sulla cultura Sorda e sulle Emergenze. Grazie al sostegno dell’amministrazione Comunale, lo spettacolo La Lingua dei Sogni è l’ennesimo evento di comunità, che dimostra che Ladispoli sa ascoltare”, conclude Cecchini.

“L’inclusione si costruisce con iniziative concrete, capaci di favorire la partecipazione e sensibilizzare tutta la comunità. Abbiamo sostenuto con convinzione questo progetto”, aggiunge l’assessore Gabriele Fargnoli.

La serata – a cui sarà presente anche il Sindaco – vedrà la partecipazione di interpreti e artisti, con un’attenzione particolare alla Lingua dei Segni Italiana (LIS). Ospite sarà la dottoressa Serena Ferraiolo, testimone di inclusione e cultura sorda.

DOVE: CineTeatro Massimo Freccia, via Settevene Palo SNC, Ladispoli

QUANDO: Venerdì 20 novembre

ORE: 21:00

Ingresso libero con donazione volontaria. Il ricavato sarà devoluto alle associazioni Caffè Africa e Salvamamme