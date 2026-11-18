Comunicato stampa

Scuolambiente, Comune di Cerveteri, Multiservizi Caerite e tantissimi volontari, studenti e amanti dell’ambiente in una mattinata istruttiva e di amore per l’ambiente

Anche quest’anno, come da tradizione, Cerveteri festeggia la Festa dell’Albero insieme alle Scuole della città. La manifestazione si è svolta sotto la Grande Quercia di Largo Almuñécar, riconosciuta come Albero Monumentale, uno dei simboli del patrimonio naturale di Cerveteri. L’iniziativa organizzata da Scuolambiente come sempre è motivo di allegria e di una giornata di didattica fatta all’aria aperta, parlando di Natura, del valore e dell’importanza della Biodiversità.

“Adotta e cresci una quercia” è il testimone passato alle classi degli istituti scolastici Giovanni Cena e Salvo d’Acquisto: ogni classe ha adottato un piccolo alberello di cui gli alunni dovranno prendersi cura per tutto l’anno scolastico.

“Un ringraziamento speciale a Beatrice Cantieri – ha detto Alessandro Gnazi, Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri – a Rosario Sasso e a tutti i volontari che sempre, e non solo in questa bellissima giornata, si dedicano anima e cuore a proteggere l’Ambiente e a diffondere i valori del rispetto della Natura. Anche la nostra Amministrazione Comunale, con la collaborazione della Multiservizi Caerite – ha proseguito Gnazi – sta lavorando con impegno per tutelare, valorizzare e accrescere il patrimonio verde di Cerveteri. In questi giorni siamo impegnati nella realizzazione di nuovi piccoli agrumeti diffusi sul territorio. Siamo partiti da Valcanneto, dove stiamo piantando giovani alberi che, con l’impegno della nostra comunità cittadina, cresceranno e regaleranno colore, ossigeno, ombra e saranno l’habitat di altre specie viventi. Ci sembra un modo virtuoso per valorizzare i parchi pubblici della nostra città”.

Presente all’iniziativa anche la Multiservizi Caerite, che gestisce per conto del Comune di Cerveteri il patrimonio verde della collettività. “Rinnoviamo il nostro impegno a collaborare con le realtà del territorio che amano la Natura – ha spiegato la Direttrice Generale Linda Ferretti – come Scuolambiente e Salviamo il Paesaggio. La prossima settimana saremo di nuovo con Beatrice e Rosario nel Parco Damiano Casali per mettere a dimora nuovi alberi e per valorizzare un altro parco della nostra città. Colgo l’occasione per ringraziare anche gli specialisti della Multiservizi Caerite, rappresentati oggi da Biancamartina Pes e Irene Luchenti, e l’arboricoltore Daniele Brugiotti, grande amico degli alberi e dell’ambiente”.