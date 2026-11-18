Comunicato stampa

Un nuovo spazio pubblico dedicato al lavoro, allo studio e alla collaborazione apre le porte alla cittadinanza. Sabato 21 novembre, dalle ore 10:00 alle 12:00, il Comune di Manziana inaugurerà il nuovo spazio di coworking all’interno del Centro Culturale Lucio Dalla, in via Mazzini 33, con una mattinata di presentazione e open day aperta a tutti gli interessati.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mettere a disposizione della comunità un ambiente attrezzato e funzionale, nel quale lavoratori autonomi, professionisti, studenti e cittadini possano trovare un luogo adeguato per svolgere le proprie attività, studiare o lavorare da remoto, senza necessariamente dover disporre di uno spazio privato. Il nuovo coworking dispone di sette postazioni di lavoro, ciascuna dotata di scrivania e presa per l’alimentazione elettrica, oltre a un servizio Wi-Fi per la connessione a Internet. È inoltre disponibile una postazione dedicata all’edicola digitale, che consentirà di consultare quotidiani e pubblicazioni online.

Durante l’open day sarà presentato il progetto e sarà possibile conoscere direttamente gli ambienti e le dotazioni dello spazio. Verranno illustrate le modalità di accesso, gli orari di utilizzo, il sistema di prenotazione delle postazioni e i costi previsti per usufruire del servizio.

Con l’apertura del coworking, il Comune di Manziana amplia l’offerta di servizi pubblici a disposizione della cittadinanza, valorizzando gli spazi del Centro Culturale Lucio Dalla e promuovendo nuove opportunità di condivisione, socialità e collaborazione. Un luogo pensato per rispondere alle nuove esigenze del lavoro e dello studio, favorendo al tempo stesso la possibilità di incontrarsi, condividere esperienze e sviluppare nuove relazioni professionali.

Appuntamento sabato 21 novembre, dalle ore 10:00 alle 12:00, presso il Centro Culturale Lucio Dalla, in via Mazzini 33, Manziana. L’open day sarà l’occasione per visitare gli spazi e ricevere tutte le informazioni per iniziare a utilizzare il nuovo servizio.