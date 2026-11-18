Comunicato stampa
Un evento straordinario a *Cerveteri*: dopo il successo degli scorsi appuntamenti, torna *”Note per la Ricerca”*.
Domenica 29 novembre* alle *ore 18:00* all’interno *dell’Aula Consiliare del Granarone* la *Fanfara dei Bersaglieri Gennaretti – Lalli* in *concerto*
I meravigliosi *”piumati”* diretti dal *Maestro Luca Lalli* si esibiranno tra *marce brillanti* e tipiche della *tradizione bersaglieresca*, in un pomeriggio denso di *emozioni* e *musica*.
Ingresso gratuito* con *offerta libera* a *sostegno di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla*
Un evento che insieme alla mia mamma *Adele Prosperi* ho fortemente voluto si svolgesse a *Cerveteri*: per stare insieme, per continuare a *costruire insieme* un *mondo libero dalla sclerosi multipla* 🕊️