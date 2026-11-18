Comunicato stampa

Domenica 22 novembre 2026, alle ore 18, a Roma la celebre annunciatrice interpreterà la Televisione in un doppio appuntamento che vedrà protagonista anche Batman, nel terzo incontro della IV Stagione delle “Interviste Impossibili”.

Come estratti dal cilindro di un prestigiatore, continuano a prendere vita sul palcoscenico del Teatro Tordinona di Roma le “Interviste Impossibili”, la rassegna che trasforma figure iconiche dell’immaginario collettivo in protagonisti di incontri sorprendenti, ironici e ricchi di spunti di riflessione. Domenica 22 novembre 2026, alle ore 18, il teatro di via degli Acquasparta ospiterà il terzo appuntamento della IV Stagione con due protagonisti d’eccezione: la Televisione, presenza costante nella vita degli italiani dal 1954, e Batman, il leggendario eroe nato nel 1939 dalle pagine dei fumetti. Due simboli apparentemente lontani che hanno però accompagnato generazioni di spettatori e lettori, diventando parte della memoria collettiva.

La rassegna, ideata e condotta dalla giornalista e scrittrice Laura De Luca e dal regista, attore e commediografo Renato Giordano, continua a conquistare il pubblico grazie a una formula originale che intreccia cultura, spettacolo e immaginazione, chiamando sul palco personaggi e simboli capaci di raccontare il nostro tempo.

Protagonista attesa della serata sarà Alessandra Canale, volto storico della Rai e della televisione italiana e “signorina buonasera” per eccellenza, che interpreterà proprio la Televisione, in una veste che sembra cucita su misura per la sua storia professionale. Attraverso il testo di Maurizio Gianotti, tra i più apprezzati autori televisivi italiani, il pubblico sarà accompagnato in un percorso tra ricordi, ironia e riflessioni sul ruolo che il piccolo schermo ha svolto nella formazione culturale e sociale del Paese.

Accanto a lei, Gaetano Lizzio, attore e doppiatore di lunga esperienza, darà voce e personalità a Batman. Grazie all’originale scrittura di Andrea Mazzotta, giornalista e studioso del fumetto, il Cavaliere Oscuro si sottoporrà a una sorprendente seduta psicoanalitica, chiamata a esplorare le radici profonde della sua inesauribile ricerca di giustizia.

Lo spettacolo alternerà così momenti di leggerezza, nostalgia e approfondimento. Da una parte la Televisione evocherà una stagione caratterizzata da eleganza, autorevolezza e attenzione ai contenuti; dall’altra Batman si racconterà in una prospettiva inedita e intimista, offrendo al pubblico una chiave di lettura nuova di uno dei personaggi più celebri della cultura popolare.

Un’occasione speciale per ritrovare sul palcoscenico Alessandra Canale, interprete ideale di una protagonista che ha contribuito a rendere familiare a milioni di italiani, e per lasciarsi sorprendere dalla forza evocativa delle “Interviste Impossibili”, sempre capaci di coniugare divertimento, memoria e riflessione.