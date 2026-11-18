Comunicato stampa

ROMA, 17 novembre 2026 – In vista dello sciopero studentesco internazionale del prossimo 20 novembre, l’assemblea dei collettivi studenteschi romani Les Blocages rilancia la mobilitazione nella Capitale con un corteo che partirà da Piramide alle ore 9. Gli studenti e le studentesse romane scenderanno in strada affiancati dagli spazi e dalle realtà sociali della città per contestare le politiche del governo, opponendosi a carovita, riarmo e militarizzazione e alla stretta repressiva che colpisce chi manifesta.

Al centro della giornata di lotta c’è la richiesta immediata di maggiori fondi per la scuola pubblica, sotto continuo attacco, senza risorse adeguate e con strutture fatiscenti, insieme alla necessità di garantire e tutelare spazi di aggregazione accessibili per i giovani.

I collettivi denunciano un modello di società che taglia sui diritti sociali e sul diritto allo studio per destinare risorse all’economia di guerra, negando alle nuove generazioni la possibilità di costruire un futuro.

«Dopo settimane di picchetti e di occupazioni siamo pronti a prenderci le strade della nostra città» dichiara il Collettivo Les Blocages. «Non resteremo a guardare mentre distruggono il nostro futuro e soffocano il dissenso con la repressione. Continueremo a mobilitarci finché le nostre rivendicazioni non verranno ascoltate: la piazza del 20 novembre avrà un seguito nelle scuole e nei quartieri».

L’appuntamento è fissato per venerdì 20 novembre a Piramide, per dare vita a una grande giornata di mobilitazione cittadina e internazionale in difesa dell’istruzione pubblica, degli spazi sociali e contro le politiche di guerra e austerità.