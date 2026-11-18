Comunicato stampa

Un’esperienza che mette al centro i valori fondamentali dello sport e del fair play, la socializzazione e la crescita integrale degli studenti: sono tornati oggi in campo gli studenti dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” per proseguire il progetto dedicato al padel, un’iniziativa avviata lo scorso anno e che riparte nel segno dell’attività fisica e del divertimento. E sono stati gli allievi della 1^ B e 1^ C dell’Istituto Alberghiero a riprendere le attività. Disciplina nata in Messico alla fine degli Anni Sessanta per iniziativa di Enrique Corcuera, il padel è diventato da alcuni anni uno fra gli sport più praticati ad ogni età. La sua diffusione, anche in Italia, è legata soprattutto alla sua accessibilità e facilità di apprendimento. «È una disciplina che favorisce il gioco di squadra e la strategia, oltre alla forza fisica – sottolinea il Prof. Giancarlo Polini, Docente di Scienze Motorie all’Alberghiero di Ladispoli promotore dell’iniziativa, che ha oggi accompagnato gli studenti insieme ai docenti Antonio Caccavale, Vittorio Corvo e Giuseppe Ferraro –. È un’attività in cui i ragazzi si divertono, fanno gruppo e adottano comportamenti ispirati al fair play, apprendendo sul campo valori quali l’inclusione e la cooperazione fra pari». Un’esperienza sportiva e formativa basata su un lavoro peer-to-peer che stimola gli allievi più abili ad aiutare e ad “addestrare” i meno esperti. «Ringraziamo l’Academy Ladispoli per l’accoglienza che ci riserva. Proseguiremo su questa strada coinvolgendo altre classi nel nostro Progetto».